Sidecars conquista Córdoba con un viaje de energía y nostalgia

Dicen no sentirse en la cima y la definen como una “ilusión vital”. Pese a llevar más de una década consolidándose como una de las bandas de rock más queridas y asentadas del panorama nacional. Más allá de eso —mucho más— abogan por detenerse a disfrutar del tránsito y del contexto para “ir absorbiendo todo lo bueno”. Y es que Sidecars son consecuentes con lo que dicen. Tanto es así que siguen “transitando” esos devenires de los tours, los discos, las promos y todo lo demás con la misma ilusión y respeto del principio, absorbiendo todo lo bueno del trayecto.

El concierto de Sidecars, en imágenes / Víctor Castro

Lo hemos visto en la noche viernes 19 de junio, en una Plaza de Toros en conexión total con su público, alojando a los fans, y también a los no tan fans, en cada verso de sus míticas, como Amasijo de huesos, Fan de ti o Contra las cuerdas. Pero también, y, sobre todo, en sus nuevas Everest, Diez segundos o Lo que queda, que poco tardarán en convertirse en recurrentes. Puede que esta, la de mantener la esencia intacta, sea la clave para seguir escalando.