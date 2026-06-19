Califas Fest
Sidecars conquista Córdoba con un viaje de energía y nostalgia
La banda abre el Califas Fest de Córdoba
Dicen no sentirse en la cima y la definen como una “ilusión vital”. Pese a llevar más de una década consolidándose como una de las bandas de rock más queridas y asentadas del panorama nacional. Más allá de eso —mucho más— abogan por detenerse a disfrutar del tránsito y del contexto para “ir absorbiendo todo lo bueno”. Y es que Sidecars son consecuentes con lo que dicen. Tanto es así que siguen “transitando” esos devenires de los tours, los discos, las promos y todo lo demás con la misma ilusión y respeto del principio, absorbiendo todo lo bueno del trayecto.
Lo hemos visto en la noche viernes 19 de junio, en una Plaza de Toros en conexión total con su público, alojando a los fans, y también a los no tan fans, en cada verso de sus míticas, como Amasijo de huesos, Fan de ti o Contra las cuerdas. Pero también, y, sobre todo, en sus nuevas Everest, Diez segundos o Lo que queda, que poco tardarán en convertirse en recurrentes. Puede que esta, la de mantener la esencia intacta, sea la clave para seguir escalando.
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