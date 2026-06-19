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Festival flamenco

Reconocidas figuras del flamenco se darán cita el 4 de julio en la 33ª Bellota Flamenca de El Viso

La cita cultural, que se celebra en el Parque Municipal, reunirá a artistas como David Palomar, Luis Calderito o Marina Heredia

Presentación de la 33ª Bellota Flamenca de El Viso.

Presentación de la 33ª Bellota Flamenca de El Viso. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Viso se convertirá en un punto para los amantes del flamenco de la provincia. El Parque Municipal acogerá el próximo 4 de julio la 33ª edición del festival Bellota Flamenca, una de sus citas culturales más esperadas, en la que que reunirá sobre el escenario a reconocidos artistas del cante, la guitarra y el baile flamenco.

El Ayuntamiento de El Viso ha presentado este viernes la nueva edición del festival, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Un cartel flamenco variado

La 33ª Bellota Flamenca de El Viso cuenta con un variado cartel que combina baile, cante y guitarra. Se subirán al escenario, al cante David Palomar, Miguel de Tena, Paqui Redondo y Ángel Fernández Naranjito. A la guitarra actuarán Rubén Lara, Patrocinio Hijo y Luis Calderito, mientras que el cuerpo de baila estará integrado por Marina Heredia y su grupo.

La presentación del espectáculo correrá a cargo de la concejala de Cultura, Gema Carrasco, en una noche que volverá a situar a El Viso y a la comarca de Los Pedroches dentro del calendario flamenco del verano cordobés.

La Bellota Flamenca, una seña de identidad de Los Pedroches

Durante la presentación de la cita, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha destacado el valor sentimental y cultural de la Bellota Flamenca, una cita que, -asegura- tras más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como parte de la identidad del municipio.

Noticias relacionadas y más

La concejala de Cultura, Gema Carrasco, también ha subrayado la importancia de mantener vivo este festival, que forma parte de la programación cultural del mes de julio en El Viso y que precede a la celebración de la Feria y Fiestas en honor a Santa Ana.

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