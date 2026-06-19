Puente Genil llenará de humor el Auditorio Hermanos Cuenca con un ciclo de monólogos

El humor volverá a ser uno de los grandes protagonistas del verano en Puente Genil. El Auditorio Municipal Hermanos Cuenca acogerá durante el mes de julio la tercera edición del ciclo de monólogos Risa en Puente Genil, una propuesta impulsada por Inala Producciones con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la delegación municipal de Cultura.

La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha destacado que esta nueva edición busca reeditar “la excelente acogida” que el público pontanés brindó en años anteriores a los espectáculos y artistas que pasaron por el auditorio durante el verano.

Cuatro jueves de humor en el Auditorio Hermanos Cuenca

El ciclo Risa en Puente Genil contará este año con cuatro espectáculos, todos ellos programados los jueves del mes de julio a partir de las 22.00 horas.

La programación arrancará el jueves 9 de julio con el cómico jiennense David Navarro. Una semana después, el jueves 16, llegará una de las grandes novedades de esta edición: la actuación de la chirigota del Bizcocho, primer premio de la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

El jueves 23 de julio será el turno de Patricia Galván, considerada una de las grandes revelaciones de 2026, mientras que el ciclo concluirá el jueves 30 de julio con la actuación de Juan Amodeo, uno de los rostros más conocidos del humor actual.

Entradas, abonos y servicio solidario de barra

En representación de la empresa organizadora, el CEO de Inala Producciones, Julián Gutiérrez, subrayó la buena respuesta del municipio a esta iniciativa. “Puente Genil es una de las localidades que más se ha volcado con esta iniciativa, y esperamos que el público siga respondiendo”, afirmó.

Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse a través de la web de Inala Producciones a un precio de 15 euros. Además, está previsto que se pongan a disposición del público abonos con distintas modalidades para quienes deseen asistir a varios de los espectáculos programados.

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El Auditorio Municipal Hermanos Cuenca contará también con servicio de comida y barra, cuya recaudación irá a beneficio de la Asociación AVAS, sumando así un componente solidario a una de las citas culturales destacadas del verano en Puente Genil.