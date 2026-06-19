Niña Pastori abre en Cabra su nueva gira 'Color Fania'

Cabra se ha convertido en la noche de este viernes 19 de junio en el punto de partida de la nueva gira de Niña Pastori. La artista gaditana ha elegido el Auditorio Alcalde Juan Muñoz para presentar por primera vez en directo Color Fania, el proyecto con el que revisita once grandes clásicos de la salsa vinculados al histórico sello neoyorquino y que marca una nueva etapa en su trayectoria musical.

La cantante, ante unas 1.300 personas y en el marco del festival Donde brillan las estrellas, ha ofrecido un concierto en el que ha alternado algunos de los temas más conocidos de su repertorio con las canciones que integran este nuevo trabajo. El espectáculo ha estado marcado por la fusión entre los ritmos caribeños y la identidad flamenca que ha caracterizado su carrera desde sus inicios.

La expectación era elevada al tratarse del estreno absoluto de la gira y por la curiosidad que había despertado esta incursión en el universo de la salsa, después de su última presencia en Cabra, el 13 de julio de 2019, cuando la artista gaditana presentó su gira Bajo tus alas. Desde los primeros compases ha quedado patente que Niña Pastori ha encontrado una fórmula propia para acercarse a estos sonidos sin renunciar a una personalidad artística plenamente reconocible. La naturalidad con la que han convivido ambas influencias ha sido una de las notas más destacadas de la velada.

Niña Pastori deslumbra en Cabra / José Moreno

El público ha respondido desde el inicio y ha acompañado cada una de las propuestas de la artista, desde sus temas más exitosos como Cai o Cuando nadie me ve, que han provocado algunas de las mayores ovaciones de la noche, mientras que las reinterpretaciones de clásicos como Periódico de ayer, El Gran Varón o Bemba colorá han sido recibidas con entusiasmo por los asistentes.

Acompañada por una banda sólida y versátil, la cantante ha mostrado solvencia en este nuevo registro musical. La puesta en escena, luminosa y colorista, ha reforzado el carácter festivo del espectáculo sin restar protagonismo a la música ni a una de las voces más reconocibles del panorama nacional. Uno de los momentos más emotivos ha llegado cuando ha agradecido el respaldo de un público fiel que ha acompañado su evolución artística durante décadas.

El concierto ha vuelto a confirmar además la capacidad de convocatoria del festival Donde brillan las estrellas, consolidado como una de las principales citas culturales del verano en la provincia. Con Cabra como escenario inaugural, la gira Color Fania inicia ahora su recorrido por España con una propuesta que combina renovación, madurez artística y fidelidad a sus raíces.