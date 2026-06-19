Los Estanques: “Este disco con El Canijo de Jerez ha sido la excusa para coquetear con el flamenco, con todo el respeto del mundo”

-Este sábado actúan en Córdoba en la Noche Blanca del Flamenco y serán los encargados de poner el broche final a esta edición a las cinco de la madrugada. Una hora poco habitual. ¿Qué expectativas tienen de este directo?

-Aún no sabemos muy bien cómo plantearlo. No sabemos si quedarnos por ahí hasta las 5 de la mañana, si irnos a dormir y despertarnos... Estamos todavía haciendo cábalas porque es una hora que está literalmente en tierra de nadie. Porque a las dos o las tres, lo puedes aguantar como un señor, pero hasta las 5 de la mañana... Si no aguanto yo un día hasta esa hora ni tomando cervezas, imagínate sin tomarlas para poder subirte de una pieza al escenario. Yo creo que será un poco improvisar. Y, bueno, pase lo que pase, saldremos ahí y lo daremos todo. Eso por supuesto. Además, tenemos muchísimas ganas de estar allí, y que nos llamen para algo así, relacionado con el flamenco, a mí me hace mucha ilusión. Y es algo que abordamos con mucho respeto.

-Su nuevo disco se titula Lágrimas de plomo fundido, un nombre muy evocador. ¿Qué representa y hasta qué punto define el espíritu del álbum?

-Bueno, viene más ligado casi al primer tema y al último. Es un título que recoge bien la esencia del álbum, aunque sí es verdad que puede dar lugar a que parezca un álbum más dramático, ¿no? Y hay muchas partes en las que tiramos más bien de humor y de otro tipo de cosas. En ese Lágrimas de plomo fundido con la intro que sacamos, con el vídeo del Canijo, que le estoy haciendo los masajes. El humor nunca está de más aquí.

-Ese humor es un sello muy de Los Estanques.

-Sí, sí, eso siempre. Vamos, y que no se pierda nunca.

-En este último trabajo mezclan su característico rock psicodélico con flamenco e incluso rumba, y todo ello encaja de forma sorprendentemente natural con un estilo y personalidad tan arrolladores como los de El Canijo de Jerez. ¿Cómo nace esta colaboración?

- Esto nació porque yo tenía al Canijo que me andaba siguiendo por redes y estaba muy pendiente de los currillos que andaba haciendo, ya no solo con Estanques, sino también en el local con otros músicos. Y a raíz de eso le dije: "Oye Canijo, ¿te apetece venir y nos hacemos un tema y tal?". Me dijo que sí, e hicimos un tema, le gustó muchísimo y a partir de ahí pues "venga, otro, otro, otro, otro, otro", y al final tuvimos el disco.

-¿Entonces fue primero la colaboración y luego la idea de sacar disco juntos?

-Eso es. Primero hicimos El murmullo de los perros, que es el segundo tema del disco. Y luego ya hicimos el resto del disco.

-Tengo entendido que el hecho de que conociera el grupo Nuevos tiempos fue un factor muy determinante para que se diera esa unión.

-¡Ah, sí, por supuesto! Pero eso fue luego, hablando. Fue una vez que quedamos y empezamos a hacer los temas, poniendo influencias en común, y nos dimos cuenta de que sí que coincidimos ahí, en Nuevos Tiempos, así se llamaba el grupo. En ese estuvieron (Jesús) de la Rosa y también Gualberto (que acabó integrándose en Smash). Estuvieron los de Alameda. Yo creo que fue uno de los grupos de la cuna, ahí en Sevilla.

-Mencionaba antes que el primer tema que hicieron fue El murmullo de los perros. Justo en la intro de esa canción hay un guiño muy curioso a Camarón. ¿De quién fue la idea?

-Pues esa fue idea mía porque ese disco siempre me ha gustado mucho, el de La Leyenda del Tiempo. Cuando el Canijo me envió la demo del tema, la verdad es que me vino al pelo. Porque encajaba con ese ritmo de la leche, y como siempre había querido hacer algo parecido... También, este tiempo con el Canijo ha sido la excusa para meternos en un lenguaje más del sur. Coquetear con el flamenco, con todo el respeto del mundo. Y qué mejor oportunidad que a la primera de cambio... Dije: "Aquí la cuelo".

-Para ser de Santander veo que es bastante flamenco.

-(Risas) Bueno, oye, al final hemos escuchado mucho y ahora que nos estamos moviendo mucho por ahí, pues cada vez más. El flamenco es una música muy rica y con muchísima variedad, y, sobre todo, hay muchísima pureza. Hay bagaje, y mucha gente que ha dado mucho tanto por el cante como por la guitarra. Es muy digno de alabar. Sin meterme ya en polémicas de que se está yendo la pureza, de que hay tanta mezcla... Yo creo que en la mezcla y en la variedad está el gusto. Vamos, de toda la vida.

-Sí, es verdad que a veces puede parecer que hay dos bandos diferenciados.

-Sí. Pero vamos, de todas maneras, yo creo que las dos cosas están bien. Primero, porque por un lado nos llega más fácil esa música a los que no somos de allí y quizá no lo hemos escuchado tanto. Y, por otro lado, también mola que haya gente más purista, para que de alguna manera se mantenga todo aquello, el origen del que viene, que yo creo que es importante tenerlo en mente. Además, ahora que estamos en un mundo en el que todo es tan superficial, todo tan de usar y tirar, que haya gente defendiendo la raíz y todo eso, yo creo que hace bien.

-Ha mencionado que ahora todo es más superficial. ¿En la música también?

-Claramente sí. No me quiero convertir en uno de esos justos señores de los que estábamos hablando ahora, pero sí que creo que todo esto que hemos comentado se ve en la música, pero también en el mundo. Se ve en todo. A ver cuánta gente ahora se escucha un disco de principio a fin. Cada vez todo va más rápido, y bueno, oye, al que le mole, bien, y al que no, pues que trate de que todo vaya un poco más lento. A mí me mola mucho la música clásica y trato de sacar mis momentos para escuchar, yo qué sé, una sinfonía de Mahler o de Tchaikovsky entera. Al final es un rato que pasas contigo mismo, un capricho, o necesidad, como lo quieras ver, que te das a ti mismo. Luego nos sentamos en el sofá con el móvil y nos tiramos en Instagram y en esas movidas dos o tres horas sin que apenas darnos cuenta. Está un poco en nuestras manos cambiar eso de lo que tanto nos quejamos. Bueno, yo me acabo de venir a vivir a Cantabria, he tirado un poco del freno de mano, y la verdad es que estoy mucho más contento. Que antes iba a tope a todos los lados.

Los Estanques, grupo que actúa en la Noche Blanca 2026 / CÓRDOBA

-Volviendo al disco, recordemos que la última vez que lanzaron un álbum en dupla con otro artista fue en 2022 con Annie B Sweet, Burbuja cómoda y Elefante inesperado. ¿En qué medida ha evolucionado su forma de hacer música a lo largo de estos años?

-Yo creo que todo está en constante evolución. Nunca se parará. Nosotros al final venimos de hacer un poco más de pop, de canciones más setenteras y cosas así de los Kinks, de los Beatles, y todo eso. Con el disco de Ana nos metimos en un pop más moderno, sin perder nuestra esencia, y luego en V, que es el que tenemos en medio de Ana y el Canijo, volvimos a nuestras raíces. De hecho, diría que lo que venía siento Estanques, ahí lo llevamos hasta un extremo bastante guapo. Ahora, con el Canijo hemos dado un giro hacia el sur, pero sin perder la esencia. Ahí es donde hemos encajado muy bien con el Canijo todos esos grupos que comentábamos: Nuevos Tiempos, Triana, Smash, Alameda, Cai con Chano Domínguez... ¡son grupazos!

-Con todas estas influencias es inevitable pasar por alto que la del Canijo no es la única colaboración del disco. Destaca la participación estelar de José de los Camarones en Ciclo vital.

-¡Sí! José de los Camarones es un grande. Un tío más elegante que la leche, con una chispa... Es un gusto estar con él. Y le estamos muy agradecidos de que se haya prestado y de que le haya molado el disco para participar en él. La verdad es que lo ha reventado. Nosotros, cada vez que lo escuchamos entrar a él, es una movida que nos gusta mucho. Y encima hace la referencia esa a Santander y me mola. A mi madre también le mola mucho.

-Ahora se encuentran de gira junto al Canijo, que, además, compagina estos conciertos con el regreso de Los Delinqüentes después de quince años de inactividad. ¿Este contexto ha supuesto algún hándicap a la hora de organizaros o, más bien, todo lo contrario?

-En ningún caso nos ha supuesto un hándicap. El Canijo es historia de la música de este país, y él ahora está viviendo una cosa superbonita y que está dando un vuelco a mucha gente. El otro día en Sevilla me dijo que había sido espectacular. Nosotros tenemos Estanques, él tiene sus movidas, y en ningún momento nos supone un hándicap. Además, siendo una cosa de tal dimensión, están ya en una dinámica de dar los conciertos, porque los ensayos están ya hechos. Lo tienen rodado. Lo compaginamos bien, y nosotros encantadísimos.

-Y, para terminar, en Ciclo vital cantáis aquello de “todo llega a su final”. ¿Esta aventura con el Canijo se tratará de una ruptura dolorosa o habrá remember?

-(Risas) Pues ni idea, porque al principio pensamos en hacer otro disco, o sea que... El final todavía no hemos pensado ni en él. Lo guapo de este mundillo es que, aunque se cierren unas puertas, se abren muchas otras.