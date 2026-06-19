Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo

El flamenco tiene algo de magia incapaz de descifrar desde cualquier otro prisma. Y Córdoba, a su vez, tiene algo de cuna capaz de exorcizarla como ninguna otra. Tanto es así que lleva más de una década engalanándose con cada solsticio para acoger a lo mejor del arte jondo. Y este sábado 20 de junio, por supuesto, no será una excepción. De nuevo el cante, el baile y la guitarra se harán aún más grandes en la décimo séptima Noche Blanca del Flamenco. Una edición, sin duda, muy especial y emotiva, que estará marcada en todo momento por el legado insondable de Fosforito.

Tenía Antonio Fernández Díaz Fosforito 75 años y una novedosa y primerísima Noche Blanca por delante cuando en aquel 2008 lo citaron para actuar junto a otros grandes premios nacionales. Era una edición piloto que, con sus más y sus menos, ha logrado prolongarse en el tiempo hasta hoy. Ahora, tras su fallecimiento el pasado mes de noviembre, esta edición de 2026 le rinde homenaje al genio eterno del flamenco cordobés. Un recorrido organizado en diez espectáculos —varios de ellos integrados por varios artistas— y atravesado por la memoria del cantaor, natural de Puente Genil.

Noche Blanca del Flamenco 2026. / RAMÓN AZAÑÓN

Esta promete ser una cita marcada por el respeto hacia el maestro pontanés, cuyo recuerdo estará presente en cada detalle, comenzando por el guiño a la Llave de Oro del Cante en el cartel de esta edición —entregada únicamente en cinco ocasiones: el Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena, Camarón y el propio Fosforito—, y acabando con los asistentes a esta noche sin fin, que desde las 22.30 horas y hasta que amanezca recorrerán los más emblemáticos escenarios de la ciudad para disfrutar del flamenco como nunca antes.

Diez escenarios y una 'madrugá'

No obstante, sí que habrá una propuesta especialmente concebida para traer de vuelta su legado: Nazareno y Olivares. Una aproximación a la vida y obra de Fosforito, que tendrá lugar a las 23.30 horas en la icónica plaza de San Agustín. Este espectáculo será uno de los primeros en tomar la ciudad, justo después de Manuel Lombo, que será el encargado de inaugurar la noche en la plaza de las Tendillas.

Manuel Lombo, en una de sus actuaciones en Córdoba. / MANUEL MURILLO

A partir de la medianoche, la música en directo se amplificará por toda la ciudad. El histórico Patio de los Naranjos acogerá a María Toledo, pionera en ser la primera mujer en la historia del flamenco que canta y se acompaña simultáneamente al piano. Este show, que se advierte mágico, más allá de su enclave, dará paso, una hora más tarde, a la bailaora María del Mar Moreno, que desplegará duende y arte en el entorno de La Calahorra, una de las ubicaciones más reconocibles de la ciudad. A su vez, también a la 1.00 horas el emblemático cine Fuenseca reunirá a Sara Denez y Ángel Flores en una propuesta compartida.

La oferta continuará creciendo en la plaza del Conde de Priego a las 2.00 horas, escenario escogido para que Lela Soto, heredera de una de las sagas flamencas más prestigiosas de Jerez, actúe y nos envuelva con la fuerza de su cante. A la misma hora, será el momento de Monia Abdelali, la gran apuesta de Casa Árabe en la plaza de San Francisco.

Llegados a este punto de la cita, será el momento de saborear de cerca algunas de las fusiones más envolventes en la plaza de La Corredera, uno de los escenarios que más público concentra. En esta ocasión serán Maki y María Artés los responsables de poner la nota alta a las 2.30 horas ante un público, ya sí, completamente rendido al arte jondo.

En esta línea, el cartel también ofrece lugar para una de las voces más puristas de la escuela jerezana: Ezequiel Benítez. El artista, pese a su estilo ortodoxo, no deja de mostrarse novedoso a la vez, y en esta ocasión lo hará en la cordobesa plaza del Potro.

Los Estanques, grupo que cerrará la Noche Blanca en el Alcázar. / CÓRDOBA

Como viene siendo habitual, la música en directo seguirá sonando hasta la salida el sol, dejando para el postre la actuación más pirata de la Noche Blanca. A las 5.00 horas, los Jardines del Alcázar serán los anfitriones de un show alejado de lo normativo, con Los Estanques en dupla junto al Canijo de Jerez para ofrecer su flamenco más garrapatero y poner un broche de oro redondo —o de plomo fundido—. Contaba a este periódico Íñigo Bregel, vocalista del grupo cántabro, que no sabían muy bien cómo plantear ese último concierto. "Es la primera vez que asistimos", decía, pero sin perder la ilusión que sintieron al ser llamados para un evento así. “Estamos haciendo cábalas, porque es una hora que está literalmente en tierra de nadie”. Con cábalas o sin ellas, con o sin improvisación, seguro se tratará de una Noche Blanca en tierra —y en el recuerdo— de muchos. Y con mucho aje.