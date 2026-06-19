El ataque de los chicos cocodrilo enciende un Córdoba Live inaugurado por Hombres G

Al escenario no llegaron dando un salto mortal. Tampoco les hizo falta. A Hombre G les bastó aterrizar con decisión, elegancia y canallismo frente a sus fieles para reavivar cuatro décadas de música en esta segunda edición de Córdoba Live. Y podríamos decir que tampoco lo tuvieron demasiado complicado, porque la llama que prendió esta formación liderada por David Summers en plena efervescencia de la Movida Madrileña —aunque bastante alejados de ella— nunca se ha apagado.

Cantaba el artista Huecco aquello de “Los mejores años de nuestras vidas se los estoy dando no sé a qué o a quién”. Pues bien, podemos decir que no es el caso de Hombres G. Los cuatro conocen a la perfección a qué y a quién, y, sobre todo, los sacrificios, disputas, desamores y encuentros que, contra todo pronóstico, los han llevado a recorrer Europa y Latinoamérica en una gira que conmemora toda su carrera, bautizada con el homónimo de su canción más reciente: Los mejores años de nuestra vida.

El concierto de Hombres G, en imágenes / A.J.González

Toda una vida para cantarla

El de Córdoba se trató del cuarto concierto celebrado en España, y el público, consciente de ello y con sus entradas impresas en la mano, comenzó a entrar puntual al recinto, en el que no faltaba un detalle ni un photocall. Gente agolpada en el stand de merchandising, gente agolpada en el food truck de Malafama, gente, en fin, agolpada, entregada y luciendo camisetas con frases míticas de la banda mientras de fondo, para amenizar la espera, sonaban otras míticas como London Calling, Come on Eileen o el Mrs. Robinson de The Lemonheads. Algunos minutos más tarde de lo indicado en las entradas, los legendarios integrantes fueron apareciendo en el escenario, desordenadamente, para anunciar su llegada con algunos de los temas más populares.

La noche del viernes 19 de junio arrancaba, como no podía ser de otra manera, con los clásicos. Un potente y enérgico Voy a pasármelo bien alumbró el escenario, seguido de otros temas de siempre como El ataque de las chicas cocodrilo (con el que la gente de las gradas se lanzó a la pista), No te escaparás, Si te tengo a ti, Te necesito, Me siento bien o Suéltate el pelo protagonizaron la primera mitad de un show cargado de memoria sentimental atravesada por varias décadas.

Con una puesta en escena sobria pero efectiva, el grupo de Madrid fue construyendo con acierto todo un viaje a través del tiempo. Tema a tema, front man de la banda procuró alternar cada canción con palabras de cariño y agradecimiento a su público cordobés, que, rendido a los pies del de Chamberí, no dejaba de corear las letras como si el tiempo apenas hubiera pasado.

Con Marta tiene un marcapasos, Te quiero o Visite nuestro bar culminaba el segundo round del concierto. La velada iba ofreciendo los últimos coletazos. Pero los asistentes no estaban dispuestos a dejarlos ir tan pronto. Después de más de cuarenta años, qué suponían unos minutos más de vis. Fue entonces cuando Devuélme a mi chica estalló, al fin, para tranquilidad y deleite de muchos. Ahora sí, tocaba decir adiós a unos fans que, después de "mil y pico noches" de rock con Hombres G, algo nos dice que lo pasaron bien.