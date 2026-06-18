La muralla romana que sobrevive dentro de un edificio del centro de Córdoba será restaurada

Un tramo de la muralla romana de Córdoba, integrado desde hace más de tres décadas en el edificio de Kutxabank en Ronda de los Tejares, será sometido a una intervención para frenar su deterioro y mejorar su visibilidad. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha autorizado los trabajos de limpieza y consolidación de este elemento arqueológico, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba (Pepch).

El vestigio, situado junto al acceso al sótano del inmueble y visible desde la calle, conserva parte de la antigua muralla altoimperial que circundó la ciudad. Sin embargo, el paso del tiempo ha provocado diversos daños que ahora serán corregidos mediante una actuación especializada.

Suciedad, grietas y pérdida de material

Los informes técnicos detectan problemas como el oscurecimiento de la superficie, acumulación de polvo, pérdida puntual de juntas, pequeñas fisuras, presencia de microorganismos y deterioro del mortero en algunas zonas. También se han localizado elementos impropios incorporados con el paso de los años, como clavos, restos de ladrillo o gravilla.

Para abordar estas patologías, el proyecto contempla una primera fase de estudio detallado del muro, que incluirá levantamientos planimétricos, ortofotografías y pruebas de limpieza para determinar las técnicas más adecuadas.

Una intervención para garantizar su conservación

La segunda fase se centrará en la restauración directa del lienzo de muralla. Los trabajos incluirán la retirada de elementos ajenos a la estructura, la eliminación del biodeterioro, la limpieza de manchas y la consolidación de la fábrica mediante materiales compatibles con los originales, como morteros de cal y tratamientos específicos para reforzar la piedra.

Además, se aplicarán productos de protección frente a la humedad y agentes biológicos, y se instalará una nueva cartelería informativa para facilitar la comprensión del valor histórico del conjunto.

Nueva iluminación para destacar el patrimonio

Uno de los aspectos más visibles de la actuación será la renovación completa del sistema de iluminación. El proyecto prevé la instalación de tecnología LED mediante focos empotrados y proyectores direccionables que permitirán realzar el tramo de muralla y mejorar su integración en el espacio arquitectónico.

La intervención contará con la participación de especialistas en arqueología, restauración y arquitectura, y estará supervisada por personal técnico cualificado. Además, las obras deberán someterse a control arqueológico y concluirán con la elaboración de una memoria técnica y un plan de mantenimiento.

Con esta actuación se busca asegurar la conservación de uno de los restos más singulares del pasado romano de Córdoba, integrado en pleno corazón de la ciudad y visible para miles de peatones cada día.