El festival Córdoba Live abre este viernes sus puertas con ocho conciertos por delante y más de 50.000 entradas vendidas

El Arenal calienta motores y se prepara para recibir uno de los eventos musicales más destacados del verano. El festival Córdoba Live abre este viernes sus puertas con 50.000 entradas vendidas para los ocho conciertos que conforman esta edición. Hombres G y Dani Martín serán los encargado de abrir el evento en su segunda edición.

Los promotores del evento, Progevents y Riff Producciones, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha realizado este jueves una visita al recinto ubicado en El Arenal, en el que los operarios trabajan para dar los últimos retoques antes de la inauguración.

Albás ha destacado que el Córdoba Live “viene a consolidar nuestra oferta cultural en los meses de verano y es una pieza fundamental que suma para que la ciudad se sitúe en el mapa nacional como un destino musical de referencia”.

La delegada ha indicado que “desde el primer momento entendimos que este es un proyecto muy interesante para Córdoba y por eso el Ayuntamiento apoya su organización con el firme propósito de que se consolide como un evento de ciudad pero con proyección nacional”.

Isabel Albás y los promotores del Córdoba Live visitan las instalaciones a horas de su apertura. / CÓRDOBA

Una nueva oferta de ocio

Albás ha añadido que la puesta en marcha del festival “supone un salto cualitativo en la oferta de ocio y musical de Córdoba para el verano”, que se une así al Festival de la Guitarra, que comienza el 1 de julio, o el Califas Fest, citas que, según la delegada "nos impulsa de manera decidida como un destino puntero e imprescindible en el circuito de conciertos en toda España”. En esta línea, los promotores de la cita han señalado que de las 50.000 entradas vendidas, el 30% son de asistentes de fuera de la ciudad.

Asimismo, uno de los promotores del evento, Pablo Lozano, ha indicado que este año, con la intención de favorecer la llegada de personas de fuera de la ciudad para asistir a los conciertos y también con la idea de ofrecer un mejor servicio a los presentes, Hostecor, Aehcor y la Asociación de Taxistas colaboran con Córdoba Live.

En esta edición, el recinto cuenta con unos 15.000 metros cuadrados de superficie y el aforo máximo de los conciertos se sitúa en 12.000 personas. Como novedad, se ha dispuesto un espacio gastronómico en el que poder cenar después de los conciertos.

Festival Córdoba Live 2026. / CÓRDOBA

Una variada programación

Desde este viernes, 19 de junio, hasta el próximo 18 de julio, pasarán por El Arenal figuras como Dani Martín, Hombres G, La Oreja de Van Gog y Chayanne, que han incluido en sus respectivas giras la ciudad de Córdoba. También lo harán el espectáculo infantil y familiar Cantajuego y los festivales I love reggaeton y Love The 90's, además de La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits.