La música estalla este finde en Córdoba: Noche Blanca del Flamenco, Hombres G y Dani Martin en el Córdoba Live, y Sidecars en el Califas Fest ¿Alguien da más?

La música reina este fin de semana en Córdoba coincidiendo con el cambio de estación y la bienvenida al verano en unas jornadas que estarán marcadas por la primera ola de calor de la temporada. La capital dará este sábado la bienvenida al ocio estival con una de las citas afianzadas en la agenda cultural: la Noche Blanca del Flamenco, que este año rinde homenaje al gran maestro Antonio Fernández ‘Fosforito’.

El evento que celebra a este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad competirá con uno de los platos fuertes del Córdoba Live, que comienza este fin de semana con los conciertos de Hombres G –el viernes- y de Dani Martín –el sábado-. Y en la plaza de toros, más música con el estreno del cartel del Califas Fest a cargo de Sidecars, que actúan el 19 de junio.

Y para quienes busquen un plan diferente, el municipio de Zuheros, uno de los más bonitos de España, celebra el amor con una noche romántica que culminará en un beso colectivo a medianoche. Estos son los eventos destacados del 19 al 21 de junio.

Noche Blanca del Flamenco

Córdoba vivirá este sábado 20 de junio una Noche Blanca del Flamenco muy especial con el gran maestro Antonio Fernández ‘Fosforito’, fallecido el pasado noviembre, en la memoria y el corazón.

Este evento, simbiosis de la celebración de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y de la llegada del verano, cumple su 17ª edición repitiendo la fórmula de éxito con la presencia de artistas consagrados y nuevas voces, que ofrecerán recitales en diferentes espacios de la capital, de forma gratuita y hasta altas horas de la madrugada.

La Noche Blanca del Flamenco, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

El cartel de esta edición cuenta con grandes figuras de referencia, y diez recitales y conciertos en otras tantas ubicaciones. Para abrir, Manuel Lombo en la plaza de Las Tendillas. Al escenario también se subirán David Pino, María Toledo, María del Mar Moreno, Sara Dénez, Ángel Flores, Lela Soto, Monia Abdelali, Maki y María Artés, Ezequiel Benítez, Los Estanques y El Canijo de Jerez. Más información aquí.

Hombres G y Dani Martín

El Festival Córdoba Live arranca este fin de semana con dos platos fuertes de su cartel con ocho conciertos programados entre junio y julio. Este viernes, suben al escenario Hombres G, el mítico grupo de los 80, que recalará en la capital con la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'. El leitmotiv de este tour es una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. “Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario”, señalan.

'Hombres G' durante un concierto. / ALDARA ZARRAOA

Y el sábado, llega Dani Martín con el tour ‘25 P*t*s Años’, con el que celebra sus 25 años sobre los escenarios. “Cuánto tiempo sin vernos, Córdoba. Todo llega, aquí lo tenéis: 25 aniversario junto a vosotros”, anunciaba el artista en sus redes sociales. El cantante no actuaba en Córdoba desde septiembre de 2017.

El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena / CÓRDOBA

Sidecars estrena el Califas Fest

Y más festivales musicales, en este caso el Califas Fest que estrena su programación en la plaza de toros con el concierto de Sidecars este viernes 19 de junio. La banda madrileña formada por Juancho, Gerbass y Ruly publica su nuevo trabajo, Everest, un disco en el que animan a disfrutar del camino sin atajos.

Concierto de Sidecars en Córdoba, en una imagen de archivo. / MIGUEL ANGEL SALAS

Noche Romántica en Zuheros

Los Pueblos Más Bonitos de España se unen este fin de semana en una celebración conjunta en la que se vestirán de gala este sábado 20 de junio para vivir la noche más romántica del año, que cumple su décima edición, con la participación de 69 de los 126 municipios españoles que ostentan el sello de una de las villas más hermosas del país.

Uno de los municipios que participarán en el evento, junto a otros 15 pueblos andaluces, es la localidad cordobesa de Zuheros, la única de la provincia que forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Municipio de Zuheros / MANUEL MURILLO

El momento más esperado de este evento llegará el sábado a medianoche, momento en el que el tiempo se detendrá para vivir el ‘Beso más Bonito del Mundo’, con cientos de personas “fundiéndose de forma simultánea en todos los pueblos en un gesto de cariño que trasciende fronteras, convirtiéndose en un símbolo de unión y fraternidad”. Todos los detalles aquí.

Sardinada en Pedro Abad

Pedro Abad celebrará el próximo sábado 20 de junio la decimocuarta edición de su Sardinada, una cita ya consolidada en el calendario estival del municipio y que volverá a llenar el Recinto Ferial de convivencia, música y sabor marinero.

A partir de las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de sardinas gratuitas, servicio de barra y música en directo. Para esta edición está previsto el reparto de alrededor de 70 kilos de sardinas, que se prepararán durante la velada para compartir una noche marcada por el ambiente festivo previo a San Juan.

La peña Relámpago de Pedro Abad ha previsto para esta 14 edición de la Sardinada 70 kilos de sardinas. / CÓRDOBA

Conciertos Sentidos recibe a Gonzalo Hermida

El Patio de Columnas del Palacio de Viana se convierte, un año más, en el epicentro de la música íntima con el regreso de Conciertos Sentidos, con seis actuaciones exclusivas, durante los meses de junio y agosto. Este ciclo estival, consolidado como una de las citas imprescindibles de la agenda cultural cordobesa, destacará este año por su eclecticismo y la cuidada selección de voces que aprovechan la acústica y la atmósfera del Viana.

Gonzalo Hermida / CÓRDOBA

Este viernes 19 de junio, se sube al escenario Gonzalo Hermida, cantautor y productor español que se dio a conocer por su participación en el Benidorm Fest.

Ellinor D’Melon cierra el abono de la Orquesta de Córdoba

La Orquesta de Córdoba despedirá la temporada 2025/2026 los días 18 y 19 de junio en el Gran Teatro con la violinista Ellinor D´Melon. Bajo la dirección de Salvador Vázquez, la formación musical ofrecerá dos obras cumbres del repertorio romántico: el Concierto para violín en Re mayor opus 77 de Brahms, en el que la principal solista invitada de la temporada acompañará a la orquesta,y la Sinfonía núm. 2 en Re mayor, opus 43 de Sibelius.

Ellinor D'Melon. / Paul Marc Mitchell

Noches de verano en Los Villares

Este fin de semana comienza la programación de la 12ª edición de Noches de Verano en Los Villares, con una veintena de actividades que se desarrollarán entre junio y septiembre y que incluyen propuestas de música, ocio y naturaleza, en el escenario del camping Los Villares Sierra de Córdoba y en el entorno del centro de recepción de visitantes del parque. El ciclo comenzará el 20 de junio con el grupo Al Raso.

Cita doble en el Ambigú

El Ambigú de la Axerquía se suma al fin de semana de conciertos con programación doble. El viernes, se sube al escenario Tanguería Santo Romero, un trío andaluz integrado por el cantante Rafa Muñoz “Santo”, el guitarrista Antonio Romero y el percusionista Alfonso Valdivia. Este grupo ofrece una personal revisión de la música tradicional argentina y de algunos de los tangos míticos del repertorio malevo bajo la influencia del jazz, todo ello a través de sus propias raíces y maneras.

Y el sábado 20 de junio, el grupo cordobés Choppep conmemora sus 20 años de trayectoria con un evento muy especial: un concierto solidario destinado ayudar a que 21 niños y niñas de Cisjordania – Palestina puedan viajar y participar en el Campus de Verano 26.

'Los 90s' en el Teatro Góngora

La Orquesta y el Coro de Tararea Laboratorio Musical presentan Los 90s, un espectáculo en directo lleno de energía, emoción y recuerdos. Sobre el escenario se unen más de 140 intérpretes de todas las edades para revivir los grandes éxitos de una generación, reinterpretando pop, rock, bandas sonoras e himnos de los noventa a través de arreglos originales y una puesta en escena vibrante y familiar.

Más que un concierto, esta propuesta es una celebración musical y un punto de encuentro intergeneracional. La cita es a las 19.30 horas, en el Teatro Góngora.

Citas con la danza: galas de final de curso

Como cada año, durante el mes de junio, los teatros municipales reciben a las academias de baile, que demuestran el trabajo realizado durante el año por su alumnado. El Gran Teatro de Córdoba acoge el sábado el festival de fin de curso de la Academia de Ballet Clásico Maruja Caracuel, y el domingo será el turno de la Academia Coppelia.

Y en el Teatro Góngora, el sábado se representa el espectáculo ‘Guardianas. El reflejo del alma’ con el grupo de baile de la Academia Ashira Danza, bajo la dirección de Carolina Prior. El domingo toma el relevo el festival de la Escuela de Danza Xanadú.