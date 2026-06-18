María José Llergo anuncia nueva gira con parada en Córdoba: fecha, lugar y entradas para ver 'El Juego Tour'

Córdoba tiene una cita con María José Llergo y su nuevo disco ‘El juego’ con el que arrancará una gira de presentación el próximo 27 de junio que la llevará a recorrer varios escenarios de España y Europa, y que tendrá en la capital su broche final en el que se prevé será uno de los recitales más emotivos de ‘El juego Tour’.

La artista de Pozoblanco presenta nuevo trabajo y gira tras el éxito de Ultrabelleza, y recientemente acudió al programa de La Revuelta en RTVE para presentar un adelanto del nuevo disco.

Así es ‘El Juego’ de María José Llergo

Publicado el pasado 22 de mayo, el disco está compuesto por 14 canciones en las que la artista explora una visión más libre y experimental de su música, manteniendo siempre el vínculo con el flamenco como raíz esencial.

La propia Llergo ha definido este trabajo como una invitación a recuperar una forma más intuitiva de vivir y crear, entendiendo la vida como un “juego” en el que incluso el error forma parte del aprendizaje y la evolución personal.

22 citas confirmadas en la gira

La cantante ha confirmado 22 citas en su gira, que comienza el 27 de junio en Cortegana (Huelva) dentro del festival Senderos de Música, e incluye paradas internacionales en Dublín, Manchester, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Dinamarca, Berlín y Suiza.

En España recorrerá los escenarios de Cortegana, A Coruña, Salamanca, Granada, Bilbao, Santander, Vigo, Sevilla, Madrid, Barcelona, Jaén y Córdoba.

María José Llergo, en su último concierto en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Concierto de María José Llergo en Córdoba

Para ver a María José Llergo en Córdoba habrá que esperar casi un año, ya que la artista cerrará gira en la capital el 8 de mayo de 2027, con una actuación en el Teatro de la Axerquía.

Las entradas del espectáculo aún no están a la venta. Pero los interesados pueden activar la pestaña de notificaciones en la web oficial de la cantante.