Más un centenar de vecinos de Belalcázar representarán ‘El halcón y la columna’ en el 20 aniversario de la obra

Unos 120 vecinos de Belalcázar representarán en Convento de Santa Clara de la Columna El halcón y la columna en el 20 aniversario de la primera edición de la obra. El belalcazareño David Fernández Torrico será el encargado de dirigir el espectáculo.

La alcaldesa del municipio, Jessica Jiménez, ha recordado, en la presentación de la obra, que ha tenido lugar este jueves en la Diputación de Córdoba, la importancia de esta representación que “ha ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una cita imprescindible", en este caso en el "marco incomparable" del Patio de la Huerta del Convento de Santa Clara de la Columna.

Jiménez ha insistido en el carácter "especial" de esta edición al cumplirse el vigésimo aniversario de la primera edición de esta obra "centrada en el trabajo de Francisco Benítez Castro y representada por nuestros vecinos y vecinas”.

“Una obra que se nutre de nuestra historia y más concretamente en la etapa que abarca desde 1432 hasta 1483, esto es, el tránsito del Señorío de Gahete a Condado de Belalcázar (1466)”, ha apostillado Jiménez.

Gabriel Duque, durante la presentación de la cita. / CÓRDOBA

En definitiva, ha precisado, “amor, intriga, odio y traiciones puestos al servicio de esta obra que crece en cada edición, hasta alcanzar los 5.000 visitantes en la última representación”.

Nuevos elementos y diálogos

El director, David Fernández, ha destacado que para esta edición, la del 20 aniversario, "se han intentado recuperar elementos en otro tiempo desaparecidos, así como diálogos más interactivos y explicativos, lo que, sin duda, la acercarán a quienes nos visiten”.

Por su parte, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque ha afirmado que este es “uno de los 10 teatros populares que se representan en la provincia, una tradición que tiene una importante presencia en la zona norte y que nos lleva a Belalcázar, un municipio con una importante riqueza patrimonial”.

Asimismo ha recordado el apoyo que ofrece la Diputación de Córdoba a esta decena de espectáculos que “viene dado porque en cada una de las representaciones teatrales participa todo un pueblo"

El responsable de Cultura de la institución provincial ha hecho hincapié, además, en que “nos encontramos ante una oportunidad única para conocer los entresijos del Castillo de Sotomayor y Zúñiga, una infraestructura única de Belalcázar y, por ende, de toda nuestra provincia”.

Las entradas ya se pueden adquirir en el Ayuntamiento de Belalcázar y a través del correo electrónico halconylacolumna@gmail.com.