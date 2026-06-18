Cabra acerca la cultura a los barrios con 14 actividades gratuitas este verano

Plazas, calles, parques y espacios públicos de Cabra volverán a convertirse este verano en escenarios abiertos para acercar la cultura a todos los barrios de la ciudad gracias a una nueva edición del ciclo Cultura a pie de barrio, una iniciativa impulsada por la delegación de Cultura del Ayuntamiento que ofrecerá 14 actividades gratuitas entre los meses de junio y agosto.

La programación ha sido presentada por la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, en el barrio del Cerro, uno de los espacios incluidos en esta edición. El programa recorrerá distintos puntos del casco urbano y de las aldeas egabrenses con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Sabariego destacó durante la presentación que este ciclo cuenta cada año con una excelente acogida por parte de la ciudadanía y permite que los barrios, plazas, calles y el Parque Alcántara Romero “se conviertan en espacios escénicos durante las noches de verano”. La responsable municipal señaló que se trata de una iniciativa consolidada que la delegación de Cultura desarrolla en coordinación con diferentes espectáculos incluidos en la Red Andaluza de Teatros Públicos, de la que forma parte el Ayuntamiento de Cabra.

La edil mostró además su confianza en que la programación vuelva a registrar una importante participación y recordó que el objetivo es acercar la actividad cultural a todos los rincones de la localidad mediante propuestas gratuitas y al aire libre.

El ciclo reunirá este año espectáculos de teatro, clown, circo, música, flamenco, danza, cine de verano y actuaciones de grupos locales, además de la participación de la asociación Banda de Música de Cabra. “Son espectáculos que nos permiten disfrutar del verano al aire libre y siempre, como nos gusta, con carácter gratuito”, señaló Sabariego, quien animó tanto a los vecinos de Cabra como a quienes visitan la ciudad durante la época estival a sumarse a las actividades programadas.

Música, teatro, cine y flamenco

La programación comenzará el próximo 28 de junio con un concierto de los integrantes más jóvenes de la Asociación Banda de Música de Cabra en la Fuente del Río, a partir de las 21.00 horas. El calendario continuará el 9 de julio con el concierto ‘El viento’ en la plaza Juan Soca, en el barrio del Cerro, y el 15 de julio con un concierto solidario de la Banda de Música en el Salón del Paseo Alcántara Romero.

El 16 de julio llegará el espectáculo de circo ‘Caricatos’ a la plaza Rubén Darío, mientras que el 18 de julio Huertas Bajas acogerá la noche de versiones ‘Turnedo’. El teatro tomará el relevo el 23 de julio con la representación de ‘Yesterday’, de la compañía Manolo Carambolas, en la urbanización Pedro Garfias. Por su parte, la Plaza de España será escenario el 30 de julio del concierto ‘Espacios’, de la compañía Nacho Loring.

Durante el mes de agosto, Gaena celebrará una verbena popular el día 1 y compartirá protagonismo con Huertas Bajas en las proyecciones de la película Harold y el lápiz mágico, previstas para los días 5 y 6 dentro del ciclo ‘Cine al fresco’. El 7 de agosto tendrá lugar una noche flamenca en la urbanización Blas Infante.

La programación continuará el 13 de agosto con el espectáculo de danza ‘Alguien vendrá a buscarnos’, de la compañía Fernando Hurtado, en el Paseo Alcántara Romero. El 22 de agosto se celebrará una nueva noche flamenca en la Plaza José Solís de la Barriada Virgen de la Sierra y el ciclo concluirá el 28 de agosto con el XIV Memorial Manuel Lama ‘El Paleto’, que se desarrollará en el Centro Cívico del Barrio de Belén.