Una 'performance' audiovisual pone en cuestión las percepciones del cuerpo humano para cerrar el ciclo 'Exploratorio' del C3A de Córdoba.

Una performance audiovisual que plantea distintas formas de representar un cuerpo, denominada artísticamente MORFiA y organizada por Macarena Bielski y Manuel Pita-Romero, centra la última propuesta cultural del ciclo Exploratorio, organizado por el C3A en Córdoba.

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, dependiente de la Junta, acoge una nueva sesión de su ciclo de artes vivas con MORFiA, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio a las 20.00 horas en la Caja Negra. La entrada será libre hasta completar aforo para una iniciativa que se inscribe en la segunda temporada de performances Existe un río, comisariada por Marisa Llull. Será la última antes de la pausa estival, ya que la programación se retomará en septiembre con la pieza Yampo, de Alejandro Simón Partal.

Fragilidad y fuerza se combinan en un "diálogo continuo"

En MORFiA, Macarena Bielski y Manuel Pita-Romero "construyen un espacio sonoro y visual en directo en el que el nuevo cuerpo se materializa", explica la Junta en una nota de prensa. La pieza busca desafiar la representación material del cuerpo humano, poniendo "en valor" y, a la vez, "cuestionando la realidad sobre la que se construyen las percepciones corpóreas". Los artistas articulan un contenedor de luz, sombra y sonido para que el ruido sea "una nueva piel". Fragilidad y fuerza se combinan en un "diálogo continuo" en el que la forma humana "se pierde y se reinventa".

Una bailarina, música y creadora multidisciplinar

Macarena Bielski (Madrid, 1999) es bailarina, música y creadora multidisciplinar. Su práctica híbrida entrelaza danza, performance y música en vivo, expandiendo la coreografía hacia territorios sensoriales donde el cuerpo se convierte en un espacio de resonancia emocional y política. Graduada en Danza Contemporánea por P.A.R.T.S. (Bruselas) en 2022, desarrolla una práctica que combina movimiento y composición sonora.

Por su parte, Manuel Pita-Romero es director, artista visual y diseñador de iluminación con base en Madrid. Su trabajo se centra en la creación visual, lumínica y espacial en contextos escénicos, musicales y audiovisuales. Ha desarrollado la creación visual de SPOOKY y ha codirigido MORFiA junto a Macarena Bielski.