Ocho artistas españoles inaugurarán una nueva galería de arte en Córdoba

Ocho artistas españoles de arte contemporáneo son los protagonistas de la exposición colectiva Donde vuelve el color con la que se inaugurará AE Gallery, un nuevo espacio expositivo en Córdoba situado en el Bulevar Hernán Ruiz. En esta muestra, las obras dialogan en torno a la transformación, la memoria, la belleza, la armonía y la esperanza.

La exposición propone un recorrido curatorial que acompaña al visitante a través de distintas etapas emocionales y simbólicas. Las obras seleccionadas pertenecen a ocho artistas contemporáneos, dos de ellos cordobesas —Elena Grish y Eva Vega—. Sol Llanos, Lalo Cruces, Carmen Rey, Elena Acero, Nuria Calatayud y Antonia Fiscutean completan el elenco que configura "una experiencia donde conviven la figuración, la abstracción, la geometría contemporánea y el arte conceptual".

Más que una exposición colectiva tradicional, Donde vuelve el color plantea un viaje que comienza "en el silencio, atraviesa la memoria, la transformación y el deseo, para desembocar finalmente en la armonía y la esperanza".

La inauguración oficial se celebrará el este viernes 19 de junio a las 20.00 horas y la muestra podrá visitarse hasta el 12 de julio.

Vocación de permanencia en Córdoba

AE Gallery, que nace con vocación de permanencia y programación estable en el corazón de la ciudad, es una iniciativa impulsada por Arte Escondido, empresa y consultora especializada en la profesionalización de artistas, fundada por Gaby G. Periche y con más de once años de trayectoria.

Desde su fundación, 'Arte Escondido' ha acompañado a cientos de artistas de España y Latinoamérica a vivir de su trabajo artístico, a través de programas formativos, mentorías, eventos y acciones de difusión cultural.

A lo largo de esta década, la organización se ha consolidado como una de las referencias de habla hispana en el cruce entre emprendimiento y creación artística, habiendo trabajado con artistas de más de diez países y formado a una comunidad de miles de creadores en el ámbito digital.

Con la apertura de AE Gallery, Arte Escondido da "un paso más allá" del entorno digital para materializar en Córdoba un espacio físico de encuentro entre artistas, coleccionistas, instituciones y ciudadanía.

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Gaby G. Periche ha señalado que el objetivo de este proyecto es que "la galería sea un lugar donde ocurran cosas. Un espacio vivo que conecte artistas, público, coleccionistas y agentes culturales, y que contribuya activamente a enriquecer la vida cultural de Córdoba".