El musical sobre la banda cordobesa Medina Azahara cierra el reparto para la gira de 2027

Medina Azahara: El Musical ya cuenta con el elenco de actores y bailarines que darán vida a las canciones de la icónica banda cordobesa en un futuro distópico donde la música ha sido prohibida. El musical pone el foco en los ensayos y en su equipo para conseguir un resultado excelente ante el comienzo de su gira nacional en febrero de 2027.

Más de un centenar de artistas han enviado su candidatura para formar parte del equipo artístico liderado por Jose Gutiérrez, creador de la idea original, guionista y productor; Miguel de Miguel, director de escena; Nacho Fernández, director musical; Felisa Muñoz, coreógrafa; y Zurita Calendi, regidora. El fundador de la banda cordobesa, Manuel Martínez, ha brindado su apoyo y supervisión a este esperado proyecto.

Cartel del musical sobre Medina Azahara. / CÓRDOBA

El proceso de casting ha contado con una primera fase de recepción de candidaturas para formar parte del cuerpo de baile y del elenco de intérpretes. Para la segunda fase se han seleccionado 30 candidatos de cada disciplina, quienes mostraron su talento en un casting presencial en el Teatro Valent en La Colmena y en el Centro Feel Like Dance de Felisa Muñoz.

Reparto del musical sobre Medina Azahara

De esta manera, se eligieron a los doce bailarines, cuatro intérpretes y dos covers que guiarán al público en un viaje por las canciones de Medina Azahara. En un futuro distópico, donde la música ha sido prohibida y las emociones son un error del pasado, Lucía hereda un edificio olvidado donde duerme algo prohibido. El hallazgo de un cassette con canciones del icónico grupo cordobés abre la grieta en este sistema. Cada canción activa recuerdos, despierta a la comunidad y reconstruye el alma del edificio. Junto a Sol, guardiana del edificio, y Andrés, defensor de la gente que aún cree, Lucía inicia una carrera contrarreloj para impedir que el lugar sea convertido en un centro de borrado emocional.

Finalmente, el reparto de actores está conformado por Isabel Arenas como Lucía; Lola Jiménez como Sol; Pablo Morales como Andrés; Charlotte Valgreen como Claudia; Miguel de Miguel como Mateo, y Zurita Calendi (Cover). El equipo de baile está compuesto por Felisa Muñoz, Ana Castillo, Alba Jiménez, Katharina Iris, Daniel Martínez, Esperanza Bastazo, Daniela Prieto, Lucía Caballero, Lucía Morales, Manuel Rodríguez, Patricia Chamorro, Samuel Navarrete y Elena Castro. Asimismo, sobre el escenario estarán los músicos Jose Gutiérrez (Batería), Nacho Fernández (Teclados), Adrián Caballero (bajo) y Maikel Luna (Guitarra).

Respecto a dicho casting la coreógrafa, Felisa Muñoz, ha destacado que “el proyecto tiene una calidad espectacular a nivel de interpretación y baile. Para nosotros el casting ha sido muy difícil al tener que elegir entre los candidatos para formar nuestro equipo. Estamos muy contentos de haber visto tanto talento en la ciudad, incluso han venido de fuera, y el resultado una vez que estén sobre el escenario va a ser maravilloso”.

Por su parte, el director de escena y actor, Miguel de Miguel ha señalado la ilusión por un proyecto que “nace desde Córdoba y eso nos diferencia, porque la gran industria está en Madrid, Barcelona o Sevilla. Que un proyecto nazca desde Córdoba es muy ilusionante y, además, nace a través de las canciones de Medina Azahara. No es la historia de Medina Azahara, es la historia que ha creado el productor y está contada a través de los temas del grupo”.

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Gira a partir de 2027

De cara al futuro, el equipo ya adelanta una gira nacional a partir de febrero de 2027. “Vamos a estar todo el año de gira, seguramente, porque ha levantado mucha expectación y creemos que va a tener un recorrido importante”, ha explicado Miguel de Miguel. “A los fans les va a encantar y a los que no conozcan la música del grupo también. La esencia de Medina Azahara está ahí, aunque los temas se hayan producido. Se ha hecho un trabajo excelente musicalmente. Tienen que venir a vernos a partir de febrero de 2027 a los teatros, estaremos girando por toda España. No les vamos a decepcionar”, ha animado.