Todo listo para el Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil: cartel, cantantes, fechas y detalles del evento flamenco

Puente Genil volverá a tener una cita con el flamenco el próximo 14 de agosto, y además, de una manera especial, ya que se celebrará el 60º Festival de Cante Grande Fosforito, una cita que el Ayuntamiento dedicará al ilustre cantaor fallecido el pasado mes de noviembre a los 93 años. Así, lo ha anunciado esta mañana la concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, quien ha desvelado los nombres de los artistas que se subirán a las tablas del escenario de la Caseta Municipal, entre ellos, nombres consagrados como los de Mayte Martín, El Pele y María Terremoto, a los que se les unirán los dos cantaores locales de referencia: Julián Estrada y David Pino. El baile también tendrá el toque pontanés de Inmaculada Carmona, acompañada por su cuadro flamenco, corriendo la presentación a cargo de Lourdes Gálvez del Postigo.

“Este año cumplimos el sexagésimo aniversario del festival y había que celebrarlo de una manera especial”, dijo la edil durante el acto de presentación, afirmando que “por este motivo, hemos decidido regresar al formato de los cinco cantaores en vez de cuatro, ya que queríamos incluir en el cartel a David y Julián que en los últimos años se han ido alternando en sus actuaciones en Puente Genil”. “A ambos les acompañarán tres figuras como Mayte Martín, El Pele y María Terremoto, grandes nombres del flamenco, que nos van a aportar mucho y nos van a hacer disfrutar de una noche fantástica”. En el acompañamiento a la guitarra, estarán Manuel Silveria, Jesús Zarrías, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero.

Presentación del 60º Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil. / Virginia Requena

Homenaje póstumo a 'Fosforito', precursor del festival

En relación a la dedicatoria de la edición de este año al maestro Fosforito, María Delgado señaló que “teníamos muy claro que el reconocimiento tenía que ser para él, y así lo hemos propuesto en la moción que hemos registrado para llevarla al próximo Pleno y a la que se han adherido los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal”. “Fosforito fue el precursor del festival, venía a todas las ediciones y, desgraciadamente, esta será la primera en la que no lo vamos a tener, de ahí que queramos hacerle este homenaje póstumo con todo el cariño posible para que también sea del agrado de su mujer, Maribel, y de sus hijos”, argumentó.

Uno de los eventos flamencos más importantes de Andalucía

Por otra parte, la concejala de Cultura tampoco quiso pasar por alto la efeméride que este año alcanza el festival, “60 años que hacen de este evento uno de los más antiguos y, a la vez, de los más importantes de Andalucía”. “Por eso también lo queríamos dedicar a Fosforito, siendo un reconocimiento a nuestra llave de oro del cante, un cantaor universal que ha llevado el nombre de nuestro Puente Genil por todo el mundo, hasta el punto de que en muchos sitios se nos conoce por ser el lugar donde nació el artista, con lo cual es justicia hacerle este reconocimiento”.

María Terremoto, una de las cantaoras que participa en el evento. / Assiah Alcazar / Universal Music

Las entradas, a la venta desde 10 euros

Por último, Delgado avanzó que en unos días se procederá a la presentación del cartel anunciador del Festival. A partir de ese momento, ya se pondrán a la venta las entradas, que mantendrán los precios habituales: 15 euros, las numeradas individuales, 10 euros, las de jubilados y juvenil, respectivamente; y 25 euros, las de pareja.