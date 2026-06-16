La Junta eleva a 196.500 euros su apoyo a la Feria de Artes Escénicas de Palma

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, reforzará este año su participación en Palma, Feria de Artes Escénicas de Andalucía. Este apoyo se materializa en un incremento de la aportación destinada a la organización del encuentro profesional que alcanza una inversión total de 196.500 euros.

Esta cuantía se articula a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y asciende a 156.500 euros de forma directa, que se complementan, por primera vez, con una subvención nominativa de 40.000 euros destinada al Ayuntamiento de Palma, con el objetivo de reforzar la estabilidad y continuidad del evento.

Como principal novedad, para la edición de 2026 la institución pública ha incorporado una línea de trabajo orientada a la proyección exterior del talento andaluz y al fortalecimiento de los vínculos profesionales internacionales. En este marco se celebrarán las Jornadas de Impulso a la Internacionalización de la Danza, integradas en el Plan de Acciones de Impulso a la Danza de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y financiadas a través del programa Andalucía Feder.

Las jornadas contarán con la participación de una delegación de profesionales y agentes internacionales procedentes de Chile, Colombia, Francia, Italia, Alemania, Marruecos y Nigeria. El programa incluirá actividades de acompañamiento, mentoría y generación de redes profesionales para 15 compañías, empresas y creadores de la danza y las artes escénicas.

La programación incluye 31 espectáculos

En cuanto a la programación, las últimas ediciones de la Feria han incorporado de manera destacada propuestas vinculadas a la creación contemporánea de las artes vivas andaluzas. Durante los cinco días de la edición de 2026 se exhibirán 31 espectáculos en 6 espacios escénicos de los cuales más del 80% son de compañías andaluzas, lo que refleja la evolución del sector escénico andaluz y la diversidad de lenguajes y formatos presentes en la creación actual.

La Feria se inaugurará con Norma, de la compañía de Antonio Ruz; participarán las compañías de Vanesa Aibar con Aibar / rabiA,o Laura Morales con Ser Pastora tras su estreno en la pasada temporada del Teatro Central, o David Montero, que presenta en Andalucía su última producción Ser Verbena. Otras de las propuestas andaluzas que se podrán ver en la Feria se han desarrollado en el marco de las residencias de creación que impulsa el Instituto Andaluz de Artes Escénicas y Música, como Gaze, de Bea Lamadrid, Somos Oro, de La Imbuición; Debut, de Rosa Romero; Ética para pollos, de Fran Torres y Juan Luis Matilla junto con La Suite; Pies de gallina, de Ana F. Melero y Luna Sánchez; o Amor(a)muerte, de Las Lunas.

La colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la Feria se completa con la participación del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), que presentará el espectáculo Flamenco Patrimonio, una propuesta coral en la que se difunde el patrimonio coreográfico andaluz.

Con todo, el aumento de la inversión de la Consejería de Cultura en el encuentro destina, por una parte, 156.500 euros a la contratación artística y la dotación técnica integral de varios espacios escénicos, incluyendo equipamiento especializado y un amplio equipo profesional. A ello se suma la cantidad de 40.000 euros como subvención nominativa al Ayuntamiento de Palma del Río, una medida que refuerza la estabilidad y proyección del evento.