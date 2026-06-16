La Cleopatra de Natalia Millán no pide perdón: el musical que desmonta la leyenda de la reina seductora

Antes de que Roma dicte sentencia, Cleopatra navega por el Nilo. Es una mujer atravesada por una ausencia: Marco Antonio se ha marchado y, con él, claro, parece tambalearse también el último sueño de Egipto. Desde esa imagen inicial, Cleopatra enamorada construye una tragedia de deseo y poder donde cada canción suena como una batalla íntima. El musical, que podrá verse en el Teatro La Latina entre el 1 y el 19 de julio, no se conforma con repetir el mito de la reina seductora. Su mirada se dirige hacia una Cleopatra política, vulnerable y feroz, obligada a defender su nombre y su legado en un mundo que ya empieza a hablar con acento romano. En escena, el romance con Marco Antonio no es un paréntesis sentimental, sino el territorio donde chocan dos imperios, dos ambiciones y dos maneras de entender la gloria.

Escrita por Florián Recio y dirigida por Ignasi Vidal, la producción se adentra en los últimos años del Egipto ptolemaico con vocación de gran espectáculo. Música, danza, interpretación y una escenografía de fuerte impacto visual levantan un universo donde la arena política y la pasión privada se contaminan continuamente. Cleopatra ama, sí, pero también negocia, resiste, calcula y se sabe observada por una posteridad que rara vez ha sido justa con ella. Natalia Millán asume el papel de Cleopatra con el desafío de encarnar a una figura tantas veces convertida en icono que casi parece haber perdido su condición humana. Frente a ella, Álex O’Dogherty interpreta a Marco Antonio, el militar romano atrapado entre la disciplina del imperio y una pasión que lo desplaza hacia otro centro de gravedad. Les acompañan Paco Morales, Iván Clemente, Habana Rubio, Beatriz Ros y Virginia Muñoz en un reparto que da cuerpo a una historia donde ningún personaje parece caminar del todo libre: todos avanzan empujados por el amor, la lealtad, la ambición o el miedo.

'Cleopatra enamorada' estará en el Teatro La Latina entre el 1 y el 19 de julio. / JERO MORALES

El montaje cuenta además con un coro integrado por Martina Vidal, Vicky Condomí, María Gago, Hodei Iriarte, Alex Signoretti y Jesús González, así como con los músicos Pablo Solo, Manu Garaizabal, Fernando Bolado y Willie Planas. La composición musical de Shuarma y la dirección musical de Pablo Solo aportan al relato una energía que no se limita a subrayar emociones: las canciones funcionan como una forma de pensamiento, como el lugar en el que los personajes dicen aquello que el orgullo no les permiten pronunciar en voz alta. También el equipo artístico contribuye a esa lectura contemporánea del mito. La coreografía de Amaya Galeote, la escenografía de David Pizarro, la iluminación de Sergio Gracia, el sonido de Poti Martín y el vestuario de Jesús Ruiz componen un Egipto más sensorial que arqueológico, construido desde el brillo, la sombra, el movimiento y la tensión de los cuerpos. No se trata de reproducir un museo sobre el escenario, sino de invocar un mundo que está a punto de desaparecer.

La pieza llega a Madrid después de su estreno en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde colgó el cartel de entradas agotadas durante las cinco funciones programadas y reunió a 15.400 espectadores. Ese primer encuentro con el público tuvo algo de ceremonia: una reina antigua regresaba al Teatro Romano para contar su versión de los hechos, esta vez no desde la mirada de sus enemigos ni desde la fantasía de la femme fatale, sino desde la contradicción de una mujer que gobierna, desea y sufre. En Cleopatra enamorada, la caída de los imperios no se presenta como una lección cerrada, sino como una herida abierta. La historia de Cleopatra y Marco Antonio sigue resultando poderosa porque en ella conviven dos escalas extremas: la del mapa y la del cuerpo. Mientras Roma avanza y Egipto resiste, dos amantes se buscan, se desafían y se pierden. La intimidad no queda al margen de la política; al contrario, se convierte en uno de sus campos de batalla.

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El musical está escrito por Florián Recio y dirigido por Ignasi Vidal. / JERO MORALES

La obra propone una puerta de entrada al relato clásico desde un lenguaje directo, físico y musical. No pretende dictar una clase de historia, sino hacer que el pasado respire cerca, que el mito vuelva a incomodar y que Cleopatra deje de ser una imagen fija para convertirse en presencia escénica. Coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y La Gran Belleza Producciones, la función se instala en La Latina con una ambición clara: mirar a Cleopatra no como adorno de una leyenda masculina, sino como centro de una historia propia. Sobre el escenario, Natalia Millán no vuelve para pedir permiso ni perdón. Vuelve para cantar antes de que otros escriban el final.