King África, Totote, y Las chicas de la Farándula, en el cartel del Palma Summer Fest 2026

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Palma del Río, Lorena Pérez, ha presentado este lunes el Palma Summer Fest, el festival de música joven de Palma del Río donde actuarán King África, Totote, Las chicas de la Farándula y dos artistas que aún no pueden ser desvelados. Será el próximo 11 de julio en el polígono El Garrotal con capacidad para más de mil personas.

La iniciativa nació el año pasado de la mano de la concejalía de Juventud y fueron mil personas las que asistieron al festival. Este año, la delegación repetirá la fórmula de este festival de música joven con mejoras y novedades como la “zona habilitada de ocio” que ha indicado la concejala donde habrá un pre-festival con los djs locales Claudia Morel y Rafa Campanario desde las ocho y media de la tarde.

A las diez y media de la noche está previsto que dé comienzo el Palma Summer Fest con todo el plantel de invitados en un recinto donde habrá seguridad privada, se contará con la Policía Local y con Protección Civil además de disponer de un punto violeta.

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Djs locales y otros dos artistas aún por anunciar

En cartel también están los Djs locales Albert Rivera y Samu Barrera. “Tendremos dos artistas que todavía no podemos anunciar. Uno de ellos creo que va a gustar mucho y seguramente sea para terminar el festival” comentó la concejala en referencia a los misteriosos artistas invitados. La delegación dispondrá de un servicio de autobús tanto de ida como de vuelta al festival al encontrarse a las afueras del municipio. Lorena Pérez ha querido “invitar a todos los palmeños y todas las palmeñas” ya que el cartel “no es sólo para la juventud, sino que está diseñado para toda la población”. Desde la concejalía esperan superar la cifra del año pasado de mil personas. “Esperamos llegar a más gente y el año que viene subir más el nivel” como explicó la DJ Claudia Morel.