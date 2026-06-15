El Centro Andaluz de las Letras organiza en Córdoba y Jaén dos encuentros con Manuel Peña Díaz sobre su último libro.

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) ha programado esta semana dos encuentros literarios con el escritor e historiador Manuel Peña Díaz, que tendrán lugar en Córdoba y Jaén con entrada libre hasta completar aforo. Las citas servirán para acercar al público su nuevo libro, ‘El sambenito. Historia cotidiana de la Inquisición’, una obra centrada en uno de los símbolos más reconocibles del tribunal inquisitorial y en su función como instrumento de control y estigmatización social.

La primera actividad se celebrará el jueves 17 de septiembre a las 19.30 horas en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba, donde el autor, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, mantendrá una conversación con la profesora e investigadora Ana Cristina Cuadro García. Un día después, el viernes 18 de septiembre a las 19.00 horas, el encuentro se repetirá en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, esta vez junto a la periodista Ana Sola Garrido.

La Inquisición desde la vida cotidiana

En este nuevo trabajo, publicado por Editorial El Paseo, Manuel Peña Díaz aborda la historia del sambenito, la prenda utilizada por la Inquisición como elemento de señalamiento público. A partir de una amplia investigación histórica, el libro profundiza en los mecanismos de vigilancia cotidiana desplegados por el tribunal y en las consecuencias sociales que conllevaba la infamia pública, aportando una mirada detallada sobre aspectos menos conocidos de este periodo.

Durante los encuentros, el autor analizará los principales temas que atraviesan la publicación y contextualizará el papel de ese símbolo en el entramado de control social de la época.

Especialista en vida cotidiana, libro y censura

La trayectoria investigadora de Manuel Peña Díaz se ha centrado en la historia de la vida cotidiana entre los siglos XVI y XVIII, así como en la historia del libro, la lectura y la censura inquisitorial. Entre 2007 y 2019 dirigió la revista ‘Andalucía en la Historia’, editada por el Centro de Estudios Andaluces.

Entre sus obras figuran títulos como ‘Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas’ (1996), ‘El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos’ (1997), ‘Pícaros en la España Moderna’ (2005), ‘José Isidoro Morales y la libertad de imprenta (1808-1810)’ (2008) y ‘Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro’ (2015), entre otros.

Dentro del ciclo ‘Encuentros en el Centro’

Estas actividades forman parte del ciclo ‘Encuentros en el Centro’, impulsado por el Centro Andaluz de las Letras en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de acercar al público las últimas obras de autores y autoras de prestigio nacional e internacional.

A través de conversaciones con escritores, periodistas, investigadores y gestores culturales, el programa busca fomentar el diálogo en torno a la creación literaria y el pensamiento contemporáneo.