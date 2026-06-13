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Tras el Gala Fest

Un poema de Antonio Gala ilumina la sede de su Fundación en Córdoba

El homenaje al autor se consolida con la iluminación del poema 'Córdoba' en la sede de su fundación

Inauguración de la placa en la Fundación Antonio Gala.

Inauguración de la placa en la Fundación Antonio Gala. / Braulio Valderas

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

"Resucitar, resucitar y verte,

oh nativa ciudad de la belleza,

por la que a solas y en silencio,

vagan tiernamente enlazados los amantes".

La fachada de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, luce desde este sábado con una placa retroiluminada con el poema del autor titulado Córdoba. El acto se ha celebrado a la finalización del concierto del Gala Fest y destacó por su sobriedad y honda emoción.

En su discurso de inauguración el presidente de la Fundación, Francisco Moreno, ha señalado que "Antonio no solo fundó una institución, creó un hogar para el talento y el futuro. Esta luz en la fachada es el reflejo de la huella imborrable que dejó en Córdoba y en el mundo de la cultura".

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Con este nuevo hito, la Fundación Antonio Gala no solo consolida el homenaje a su mentor, sino que reafirma su compromiso de seguir siendo el faro cultural que el escritor soñó, ahora con una luz que brilla, literalmente, en su propia casa.

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