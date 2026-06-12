Cultura
Vanesa Martín cautiva a Lucena con un concierto de mágica complicidad
La artista malagueña ha deslumbrado a más de 2.000 asistentes en la Plaza de Toros Coso de los Donceles con temas de su noveno álbum y éxitos de su trayectoria
Vanesa Martín ha cautivado a Lucena. Las composiciones repletas de sensibilidad y con múltiples significados, entre heterogéneos ritmos, han brillado en un concierto coronado por esa eterna complicidad entre la cantante malagueña y más de 2.000 personas presentes en la Plaza de Toros Coso de los Donceles.
La gira Casa Mía, iniciada en 2025 con magistrales éxitos en España y Latinoamérica, ha brindado a Lucena el principal espectáculo del F’Estival 2026.
Las últimas entradas se vendieron en taquilla a partir de las 19.30 horas, antes de la apertura de puertas una hora después. Temas insertados en su noveno álbum, homónimo a la denominación de la gira, se han intercalado con otras piezas musicales antológicas de una carrera rutilante de más de dos décadas.
Pasadas las 22.00 horas, en un escenario impactante y de formidables dimensiones, Vanesa Martín iniciaba su repertorio uniendo Casa Mía, Hábito de ti y De tus ojos. Un público entregado ha continuado seducido por composiciones como Complicidad, Lobos, 90 minutos y Arráncame o Te has perdido quién soy.
Y, para el apoteósico cierre, Vanesa Martín ha engarzado Como un billete de avión y Como te digo. La perfección vocal y las melodías contagiosas de Vanesa Martín han abrochado una intervención imborrable de la historia del pop-latino de Lucena.
En próximas fechas, seguirá recorriendo el país en lugares como Almuñécar, La Antilla, Algeciras, Starlite Marbella, El Puerto de Santa María, Alcalá de Henares o Toledo.
El Ayuntamiento de Lucena anunció a primeros de diciembre del pasado año este concierto de gran formato. Desde la promotora Eternidad Eventos han reiterado su compromiso por programar conciertos de grandes artistas nacionales en ubicaciones diferentes a las capitales de provincia al objeto de acercar autores de primer nivel a diversas latitudes.
En este mismo mes, el viernes 26, F’Estival Lucena proseguirá con el triple concierto de Chenoa, Marta Sánchez y Las Migas en el patio exterior del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani.
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