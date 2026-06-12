La ONCE dedicará el sorteo del próximo sábado 20 de junio a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, en una edición especial con la que la organización llevará esta cita cultural a toda España a través de cinco millones y medio de cupones.

La imagen del sorteo ha sido presentada este jueves en la Posada del Potro por el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, y la vicepresidenta tercera del Consejo Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, en un acto en el que también ha participado la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás.

Homenaje a la fiesta del flamenco

El cupón reproducirá el cartel de esta edición de la Noche Blanca del Flamenco, que muestra un flamenco sosteniendo una llave frente a la luna llena y que este año servirá además como homenaje al cantaor Fosforito.

La ONCE dedica su cupón del 20 de junio a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. / CÓRDOBA

Francisco Valderas ha destacado que esta iniciativa supone una forma de poner en valor un acontecimiento “tan cordobés” y ha subrayado que se trata de un reconocimiento a la cultura de la ciudad, al cante flamenco y también a la forma de vivir y compartir el espacio público que representa esta celebración.

Una cita consolidada en Córdoba

La Noche Blanca del Flamenco alcanza este año su decimoséptima edición y se celebrará durante la noche del 20 al 21 de junio, convirtiendo de nuevo las calles y espacios patrimoniales de Córdoba en escenarios abiertos al flamenco.

Con esta edición especial del cupón, la ONCE se suma a la proyección nacional de una de las citas culturales más emblemáticas del calendario cordobés.