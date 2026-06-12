Sorteos
La ONCE dedica su cupón del 20 de junio a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba
Cinco millones y medio de boletos difundirán por toda España la imagen de la gran cita del flamenco cordobés, que este año rinde homenaje a Fosforito
La ONCE dedicará el sorteo del próximo sábado 20 de junio a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, en una edición especial con la que la organización llevará esta cita cultural a toda España a través de cinco millones y medio de cupones.
La imagen del sorteo ha sido presentada este jueves en la Posada del Potro por el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, y la vicepresidenta tercera del Consejo Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, en un acto en el que también ha participado la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás.
Homenaje a la fiesta del flamenco
El cupón reproducirá el cartel de esta edición de la Noche Blanca del Flamenco, que muestra un flamenco sosteniendo una llave frente a la luna llena y que este año servirá además como homenaje al cantaor Fosforito.
Francisco Valderas ha destacado que esta iniciativa supone una forma de poner en valor un acontecimiento “tan cordobés” y ha subrayado que se trata de un reconocimiento a la cultura de la ciudad, al cante flamenco y también a la forma de vivir y compartir el espacio público que representa esta celebración.
Una cita consolidada en Córdoba
La Noche Blanca del Flamenco alcanza este año su decimoséptima edición y se celebrará durante la noche del 20 al 21 de junio, convirtiendo de nuevo las calles y espacios patrimoniales de Córdoba en escenarios abiertos al flamenco.
Con esta edición especial del cupón, la ONCE se suma a la proyección nacional de una de las citas culturales más emblemáticas del calendario cordobés.
Premios del Sueldazo
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, cada sábado y domingo, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, además de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos para un solo cupón.
A ello se suman premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos para otros cuatro cupones.
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