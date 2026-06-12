Muere Paco Ruiz, mecenas del flamenco en Córdoba y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante

El flamenco cordobés despide a uno de sus grandes impulsores. Francisco Ruiz Sánchez, conocido en el mundo del flamenco como Paco Ruiz, fundador y presidente de honor de la Peña Flamenca El Rincón del Cante, ha fallecido este viernes en su casa, según ha comunicado su familia.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro padre, Paco Ruiz, mecenas del flamenco en Córdoba, fundador y presidente de honor de la Peña Flamenca El Rincón del Cante". Su familia ha dado a conocer la triste noticia a través de las redes, en un comunicado que añade: "Paco ha fallecido hoy en su casa, acompañado por Pepa y rodeado del cariño de los suyos. Sus hijos, Queco, Juan Carlos Kiki, Miguel Ángel Gordi, Jorge, Javier, Almudena y Sandra, queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y respeto que estamos recibiendo en estos momentos tan difíciles. Se marcha un hombre que dedicó buena parte de su vida a engrandecer y proteger el flamenco. Su recuerdo, su generosidad y su amor por el cante permanecerán para siempre entre nosotros".

También conocido por ser el padre del compositor y cantante Manuel Ruiz, El Queco, Paco Ruiz tuvo una trayectoria propia y reconocida como impulsor del cante y como una de las personas que ayudó a sostener el ambiente flamenco cordobés durante décadas.

Una vida ligada al Rincón del Cante

Paco Ruiz fue uno de los fundadores, a finales de los años sesenta, de la Peña Flamenca El Rincón del Cante, una entidad que se convirtió en un revulsivo para la afición en Córdoba. Desde aquel espacio, contribuyó a reunir a artistas, aficionados y voces destacadas del flamenco, en un tiempo en el que las peñas fueron esenciales para conservar, transmitir y dignificar este arte.

La importancia de su figura quedó reflejada en el homenaje que recibió en 2014 en el Teatro de la Axerquía, con un cartel de enorme peso artístico. Fosforito, José Menese, José Mercé, El Pele, Luis de Córdoba, Calixto Sánchez, La Susi, Pansequito, Aurora Vargas, Rancapino, Juanito Villar y El Chaparro, entre otros, participaron o formaron parte de aquel reconocimiento. A la guitarra figuraban nombres como Manolo Franco, Niño Pura, Manuel Silveria, Miguel Ángel Cortés y Chaparro Hijo.

Paco Ruiz, en el centro, flanqueado por Fosforito y por el entonces concejal de Cultura Juan Miguel Moreno Calderón, en el homenaje que se le rindió en la Axerquía en 2014. / CÓRDOBA

Aquel homenaje fue presentado como un tributo “merecido” a un hombre cuya labor había dejado huella en el flamenco cordobés. Entonces se destacó que la peña que ayudó a levantar fue capaz de aglutinar “a lo más granado” de este arte. El propio Queco recordó en aquella ocasión que en ese entorno aprendió a amar el flamenco y vivió momentos únicos junto a artistas y aficionados. Paco Ruiz resumió entonces en una palabra el espíritu de aquella peña, “la seriedad”. Para él, el secreto de El Rincón del Cante estuvo en una afición que sabía escuchar, respetar el cante y vivir el flamenco con hondura.

Noticias relacionadas

Con su fallecimiento, Córdoba dice adiós a una persona que consagró buena parte de su vida a engrandecer, preservar y defender el flamenco en la ciudad. Descanse en paz.