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Muere con 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes

Fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los pasados años 1960.

Una exposición en la Tate de David Hockney.

Una exposición en la Tate de David Hockney. / Neil Hall

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EFE

Londres

David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, ha fallecido a los 88 años, informó este viernes su representante.

Hockney, que trabajó prácticamente hasta el final de su vida, fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los pasados años 1960.

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