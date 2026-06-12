La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge una exposición que se adentra en las investigaciones sobre los misterios de la Sábana Santa.

La Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá hasta el próximo 31 de agosto la exposición El hombre de la Sábana, revelaciones y misterios que permanecen, que en esta ocasión tendrá como sede complementaria la iglesia del Juramento. Se trata de una exposición itinerante que ha recorrido España en los últimos 25 años y que llega a ahora a Córdoba en un formato actualizado, que resume las investigaciones sindónicas realizadas por la Fundación Aguilar Eslava de Cabra y el escultor Juan Manuel Miñarro. Cordobeses y visitantes podrán adentrarse en uno de los mayores enigmas de la cristiandad gracias a un amplio despliegue de las recreaciones, estudios y análisis detallados que envuelven al lienzo sagrado.

Según ha explicado el presidente de la fundación, Salvador Guzmán, que ha recordado que la primera descripción de la síndone corresponde a un cordobés, Ambrosio de Morales, esta muestra se gestó cuando Miñarro, siendo profesor de Bellas Artes en Sevilla e imaginero de prestigio, se embarcó "en una aventura inquietante y peligrosa que ponía en juego su prestigio profesional para abordar la reconstrucción tridimensional del rostro de la síndone". Tras las primeras investigaciones, reflejadas en una tesis doctoral sobre la anatomía del crucificado, la Fundación Eslava Galán decidió respaldar el trabajo de Miñarro y organizar una exposición que "causó un gran impacto" y que empezó a recorrer otras ciudades hasta hacerse itinerante. Para el escultor e investigador Juan Manuel Miñarro López, “no hay ninguna razón para negar que el primer candidato a envolver el cuerpo de la Sábana Santa sea Jesús de Nazaret”.

La muestra resume los hallazgos de Miñarro y los estudios antropométricos

El secretario de la fundación, Antonio Ramón Jiménez, coordinador de la exposición, ha explicado que "esta muestra resume los hallazgos de Miñarro y de los estudios antropométricos de la Sábana Santa de Turín y el sudario de Oviedo, que fueron el germen del Museo de la Pasión de Cabra, donde se concentra todo el grueso de la exposición de forma permanente". A lo largo de estos años, el escultor ha producido una serie de imágenes "hiperrealistas o sindónicas" de Jesucristo, muchas de las cuales se encuentran en Córdoba. Es el caso del Cristo de la Universidad, el Yacente de Fuente Palmera, el Cristo de la Fundación de Cabra, el del Huerto de Cabra y el Resucitado de Córdoba. En la Catedral, se podrán ver el Cristo de la Fundación, el Yacente de Fuente Palmera y a partir del próximo martes, el Resucitado de Córdoba. En la iglesia del Juramento, los interesados podrán completar el recorrido visitando el Cristo de la Universidad, imagen de un crucificado con todos los detalles sindónicos y considerada obra cumbre del escultor.

Cristo de la Fundación Aguilar y Eslava expuesto estos días en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / A. J. González

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que “es un día importante porque no inauguramos cualquier actividad cultural, sino que esta muestra abre campos a la investigación y a la divulgación, superando el hecho cultural en sí”. Asimismo, ha subrayado que esta importante muestra es el resultado del esfuerzo institucional y la investigación del Cabildo Catedral de Córdoba, el Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología (EDICES), la Fundación Aguilar y Eslava y el Museo de la Pasión.

Nuevas actualizaciones en la investigación de Miñarro

Por su parte, Pedro Peinado Rocamona, director del equipo de investigación EDICES (Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología), ha invitado a contemplar la exposición porque “se va a apreciar el trabajo del profesor Miñarro con las nuevas actualizaciones de sobrevenidas de la investigación llevada a cabo por el equipo que dirige".

El objetivo de esta exposición, según la fundación y el deán del Cabildo Catedral de Córdoba es divulgar el resultado de la investigación realizada en torno al sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín (síndone), "dejando abiertas las hipótesis o conclusiones para que otros investigadores puedan refutarlas o que los visitantes de la muestra puedan llegar a sus propias conclusiones".

"No es una pintura ni una fotografía ni una falsificación"

La muestra resume el recorrido desde los inicios, explicando cómo surge el misterio "a partir de la primera fotografía que realiza Segundo Pía en 1898 y el revelado que muestra que se está ante un negativo fotográfico". A continuación, expone la investigación basada en cómo esta tela contiene información precisa de muchos aspectos, como el tipo de ADN, el tipo de trazas de la propia tela, las huellas de la persona y del sufrimiento que la impregna y que no se sabe cómo se ha producido aunque sí que "no es una pintura ni una fotografía ni una falsificación", apunta Jiménez. La investigación pone en común el sudario de Oviedo, que es del siglo VI y está documentado en España, y la Síndone y se comprueba que "coincide el tipo de tejido, el tipo de sangre y la superposición de las manchas, algo que muestra cómo la representación artística de este rostro tiene una serie de características basadas en la sábana santa". En este momento, un equipo multidisciplinar del Centro Español de Sindonología está trabajando con el Sudario de Oviedo para demostrar o poner de manifiesto una serie de hipótesis sobre las coincidencias entre ambas telas.