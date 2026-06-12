Luis Cepeda, cantante: "La fama me ha hecho aún más introvertido, ojalá solo me conociera la gente que escucha mis canciones"

-Este viernes, aterrizará en el Palacio de Viana con la gira de su último trabajo, Llámame Luis. ¿Cómo debemos interpretar el título de su nuevo disco?

-El título hace referencia a esa gente que me ha escuchado siempre, que sigue mi carrera desde el principio. Porque Luis, evidentemente, es como me llaman mi familia y mis amigos más cercanos. Es una invitación para toda esa gente que me escucha, les abro la puerta para que puedan llamarme Luis, igual que mi familia y mis amigos.

-¿En qué momento personal y profesional se encuentra ahora mismo Luis Cepeda?

-En un momento muy bonito, porque acabo de sacar disco. Es ya el sexto de mi carrera y desde mi punto de vista, es uno de los mejores, por no decir el mejor que he sacado. Es el más íntimo y personal. Y ahora tengo muchísimas ganas de girar con él.

-¿Este álbum nace de la necesidad de contar quién eres ahora o de reconciliarte con quien fuiste antes?

-Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Hay una canción que habla precisamente de eso, que es Colores, que habla del presente y de todo lo que vamos viviendo y, sobre todo, sufriendo.

-¿Hasta qué punto las canciones son autobiográficas?

-Al cien por cien. Además, es un disco cronológico. Lo he ido escribiendo cada vez que me pasaba algo. Es cien por cien personal y autobiográfico.

-¿Escribir le sirve para digerir lo que le pasa en el día a día?

-Sí, yo creo que sí. Hay gente que llora, hay gente que sale de fiesta y hay gente que vuelca los problemas en un papel y escribe una canción. Yo soy del tercer tipo.

-¿Cuál es el mejor regalo que le ha dado la música?

-Poder dedicarme a la música y vivir de lo que hago, que además es lo que me gusta, es lo mejor. Dedicarte plenamente a tu pasión y que, encima, te dé para vivir es algo maravilloso.

-¿Dónde se siente más a gusto: escribiendo canciones o cantando en directo?

-Depende del día, pero yo creo que del escenario no me bajaría. Encima del escenario me siento incluso más cómodo que escribiendo.

-¿Cuáles son sus referentes musicales o los artistas que le influyen a la hora de componer?

-Creo que ahora mismo no tengo ninguna influencia clara porque lo que escucho no tiene nada que ver con lo que escribo ni con lo que canto. Yo escucho nu metal, metalcore, grupos como Linkin Park o Motionless in White. Son cosas que no tienen nada que ver con lo que hago, así que es bastante raro, sinceramente. Escucho grupos americanos e ingleses que no tienen nada que ver con lo que canto. Musicalmente, están en una punta totalmente opuesta. Son letras y música que me fascinan y que me estimulan y las melodías también contribuyen.

-Creo que se crio sin televisión en casa. ¿En qué momento decide entrar en un concurso de televisión una persona que ha crecido con la tele como algo prohibido?

-Bueno, no tenía tele en casa por decisión de mis padres, pero tampoco estaba prohibidísima: en casa de mis abuelos había televisión, veíamos el fútbol, etcétera. Lo pensé en el momento en el que empecé a darme cuenta de que cantaba, de que a la gente le gustaba y de que la tele era una buena opción para que la gente te conociera, lo vi claro.

-¿Cuál fue la primera vez en la vida que cantó en público?

-Yo creo que fue en misa, cuando tenía seis o siete años. Mi hermana también estaba en el coro de la iglesia y me ponían un micrófono. Cada vez que me tocaba una canción de solista en misa, era como un peso gigante.

Luis Cepeda estará este viernes 12 de junio en el ciclo 'Conciertos Sentidos' en el Palacio de Viana. / CÓRDOBA

-¿Quién descubrió sus dotes musicales?

-No sé, la verdad. Me las fui descubriendo yo solo, sinceramente. En mi habitación, grabando canciones. Luego las escuchaba y, evidentemente, si veía que sonaban bien, pensaba: “Bueno, las dotes ahí están”.

-Dicen que la fama cuesta. ¿A usted le ha pasado factura?

-En cierta forma sí y en cierta forma no. Al final, yo soy un tío bastante cerrado, introvertido, por así decirlo. Y la fama me ha hecho ser incluso más introvertido de lo que ya era antes. Ojalá solo me conociera la gente que escucha mis canciones. Hay gente que me conoce solo por el programa y no se ha parado a escuchar ninguna canción mía. Y eso es horrible. Ahora me cuesta más conocer a una persona, abrirme a nuevas amistades o a nuevas situaciones, por culpa de eso, pero bueno, son cosas que hay que vivir así.

-Siendo tan introvertido, ¿se le hace cuesta arriba exponerse en los conciertos con un disco tan personal?

-No, porque creo que el máximo exponente de esa exposición de sentimientos se da el momento de escribir la canción. Cuando estás escribiendo y componiendo es cuando haces ese ejercicio de introspección y echas fuera lo que sientes. Cuando tienes que defender la canción en el escenario, ese trabajo ya lo has hecho. En el escenario estás dando quizá el uno por ciento de esa introspección, así que es más fácil.

-Hace nueve años, dio un concierto en La Axerquía. Ahora viene al Palacio de Viana, un lugar mucho más íntimo. ¿Cómo cambia la forma de cantar cuando el público está tan cerca?

-Es muy distinto. Un acústico, con la gente sentada y escuchando tan al detalle lo que estás haciendo, me pone muy nervioso, porque cualquier fallito o cualquier cosa nota mucho. No tienes esa seguridad de estar encima de un escenario con toda la banda detrás tocando, con plugins y con elementos que te pueden arropar si en algún momento se te olvida algo o se te va algo. Hacer un acústico tan íntimo es peligroso.

-¿Le gusta ese formato?

-El otro día hice uno en Lanzarote, igual que el que voy a hacer en Córdoba, en los Jameos del Agua, que es un sitio muy bonito y fue un concierto precioso, de verdad.

-¿Has notado algún cambio en el público que acude a tus conciertos con este disco?

-Creo que hay gente nueva, pero también siguen estando mis fieles, por así decirlo. Hay gente de todas las edades, la verdad, y son maravillosos. Y se ha ido sumando público nuevo. Creo que con las canciones que he sacado que han sonado en radio, se ha ido incorporando más gente. Eso se nota en redes y se nota en el público.

-¿Qué le dirías a quien esté dudando si ir al concierto?

-Que vengan, escuchar a un artista en acústico, de una forma tan cercana es una experiencia muy chula. Estoy más acostumbrado a conciertos grandes, con banda, y verme en un formato íntimo, con percusión y guitarra es algo muy bonito. Vamos a disfrutar mucho de las letras y lo vamos a pasar genial.