Ellinor D’Melon se une a la Orquesta de Córdoba para interpretar dos obras románticas en la clausura de temporada

La Orquesta de Córdoba despedirá la temporada 2025/2026 los días 18 y 19 de junio en el Gran Teatro con la violinista Ellinor D´Melon. Bajo la dirección de Salvador Vázquez, la formación musical ofrecerá dos obras cumbres del repertorio romántico: el Concierto para violín en Re mayor opus 77 de Brahms, en el que la principal solista invitada de la temporada acompañará a la orquesta, y la Sinfonía núm. 2 en Re mayor, opus 43 de Sibelius.

En sus conciertos de despedida, la Orquesta de Córdoba propone un viaje musical lleno de emoción, fuerza y esperanza. Johannes Brahms compone su Concierto para violín y orquesta en el verano de 1878 durante su estancia en Pörtschach, en los Alpes austriacos. Es un Brahms que está en plena madurez personal. Es más íntimo en su concepción creadora y muestra una libertad introspectiva y expresiva fuera de toda duda.

Ellinor D’Melon, galardonada con el premio Rising Star of 2023 de Classic FM, será la encargada de abordar la parte solista de esta pieza. Sibelius calificó su Sinfonía núm. 2 como "una confesión del alma".

Estrenada el 8 marzo de 1902 en Helsinki, recibió un consenso unánime por parte de público y crítica por su riqueza tímbrica y sonora. Es sin duda uno de los trabajos más carismáticos y populares del autor.

Sobre Ellinor D´Melon

Ellinor D´Melon nació en Jamaica de padres cubanos y comenzó a aprender violín a los dos años. Hoy solo tiene veinticuatro años, pero «a pesar de su edad, es una de esas raras intérpretes que dan la impresión de tener un dominio total, tanto técnico como musical» (Michael Dervan, The Irish Times).

Galardonada con el premio Rising Star of 2023 de Classic FM y ganadora de importantes concursos, entre ellos el Henryk Wieniawski (primer premio), Debut Berlin (primer premio) y Novosibirsk (primer premio y premios especiales), Ellinor está forjando una carrera como violinista de primer nivel.

Su álbum debut, Tchaikovsky and Lalo, grabado con Jaime Martín y la Orquesta Sinfónica Nacional de la RTÉ, se publicó en marzo de 2023 con Rubicon Classics y «causó una notable impresión en un ámbito muy concurrido» (The Strad).

Ellinor actúa cada vez más en todo el mundo con orquestas de primer nivel, como la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica Nacional de la RTÉ y la Orquesta del Teatro Mariinsky, y ha actuado en diversas salas prestigiosas, entre las que destacan la Filarmónica de Berlín, la Sala Verdi de Milán y el Auditorio Nacional de Madrid. Graduada por la Escuela Superior de Música Reina Sofía en 2024 y beneficiaria de la Beca Helena Revoredo, Ellinor recibió el premio a la Alumna Más Destacada del departamento de violín en 2021, un honor otorgado por la Reina de España. Ellinor toca un violín Giovanni Baptista Guadagnini de 1743, cedido amablemente por un donante anónimo de Londres.

Las entradas están disponibles en https://orquestadecordoba.org.