Espectáculo
La Diputación de Córdoba se transforma en una gran pista de circo para acoger la gala inaugural del festival Volantino
El festival de circo contemporáneo y artes de calle llegará a 17 municipios de la provincia de Córdoba con espectáculos para todas las edades
El Patio Blanco del Palacio de la Merced se ha convertido durante la tarde de este viernes en una gran pista de circo para acoger la propuesta De la escuela a la pista, la muestra de fin de curso de la Escuela Alas Circo y acto inaugural de una nueva edición de Volantino. Festival de Circo y Artes de Calle.
Un festival, ha afirmado el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, que “nos permite llevar el mejor circo contemporáneo y las artes de calle a 17 municipios de la provincia de Córdoba, a través de espectáculos que combinan acrobacias aéreas, malabares y humor para todas las edades”.
Según Duque, “esta propuesta, consolidada y muy esperada dentro de nuestra programación cultural, es una apuesta por las artes escénicas de calle como herramienta esencial para acercar la cultura a los cordobeses y las cordobesas, con independencia de su lugar de residencia”.
De este modo, ha continuado, “llevamos propuestas artísticas de calidad a los municipios más pequeños, acercando así experiencias culturales innovadoras a la población y promoviendo espacios públicos como lugares de creación artística”.
“El espectáculo con el que damos comienzo a esta nueva edición de Volantino viene de la mano de la Escuela Alas Circo, quienes nos invitan a disfrutar, a través de la propuesta ‘De la escuela a la pista’, de la magia de las artes circenses”, ha apostillado Duque.
En definitiva, ha concluido el delegado de Cultura de la institución provincial, “hoy comienza un programa diverso, contemporáneo y abierto a todos los públicos, en torno al cual se reúnen espectáculos que combinan distintas disciplinas escénicas como es circo contemporáneo, teatro físico, clown, malabares, acrobacias, música en directo y artes del movimiento, configurando una propuesta plural y atractiva que convierte cada municipio participante en escenario cultural al aire libre”.
Programación 2026
Volantino 2026 tiene una cita el 24 de junio en Fuente Palmera con la Compañía Circocido y su propuesta Mayday; espectáculo que visitará las localidades de El Viso (25 de junio) y Cardeña (26 de junio).
El 29 de junio, el Festival de Circo y Artes de Calle se traslada hasta Luque con Solo de dos y su propuesta Duo X Caso, con la que visitarán el 30 de junio Montemayor.
Ya en julio, y de la mano de Circo Psikario y su Qué disparate, Volantino visitará Iznájar (4 de julio) y Fuente Carreteros (5 de julio). La compañía La nave del espacio llevará su Inestable a los municipios de Villa del Río, Santaella y Los Blázquez, los días 6, 7 y 8 de julio, respectivamente.
Luichi Leal y su Re.Cuerda llegarán a Adamuz (9 de julio) y Villaviciosa de Córdoba (10 de julio). Las localidades de La Victoria (11 de julio), Belalcázar (12 de julio) y Valenzuela (13 de julio) recibirán a Labsurda y su Naufragio. Finalmente, la compañía El Cruce visitará con su espectáculo Koosa Alcaracejos (14 de julio) y Castro del Río (15 de julio).
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