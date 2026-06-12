La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de ‘The Night Hunt Experience’, un evento inmersivo de terror que se celebrará los próximos 23, 24, 30 y 31 de octubre y que aspira a convertirse en una de las grandes propuestas de ocio de este género en la provincia.

La iniciativa se desarrollará en un espacio de 16.000 metros cuadrados y plantea una experiencia en la que los asistentes dejarán de ser meros espectadores para convertirse en protagonistas de una historia de supervivencia, en un entorno marcado por la tensión, la ambientación y la interacción constante con actores.

Cuatro zonas temáticas y ocho pruebas

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, ha destacado que el proyecto reunirá a más de 150 participantes en cada jornada, que durante más de dos horas y media podrán disfrutar de un juego totalmente inmersivo en las instalaciones de Player Factory Córdoba.

La Diputación de Córdoba respalda ‘The Night Hunt Experience’, un evento inmersivo de terror para mayores de 12 años. / CÓRDOBA

Desde la institución provincial se ha defendido este respaldo como una forma de fomentar el emprendimiento juvenil y de seguir posicionando a Córdoba como escenario de nuevas experiencias de ocio.

Por su parte, el director de ‘The Night Hunt Experience’, Francisco Luque, ha explicado que el evento se desarrollará entre las 22.00 y la 1.00 horas y concluirá con un cierre final en el que participarán todos los actores.

La experiencia contará con cuatro zonas temáticas de gran impacto, entre ellas La Cosecha y Cyrcus, además de otros dos escenarios que aún no han sido desvelados. En cada una de ellas, los participantes deberán enfrentarse a ocho pruebas de habilidad real, en una propuesta en la que el sonido, la iluminación y la narrativa tendrán un papel clave.

Seguridad y control de la experiencia

La organización ha subrayado que el evento dispondrá de un protocolo de seguridad específico, adaptado al carácter inmersivo, de terror y de contacto físico de la actividad.

Según ha explicado Luque, este sistema permitirá que los actores conozcan hasta qué punto puede llegar cada participante, con el objetivo de garantizar una experiencia intensa, pero controlada.

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La propuesta está dirigida a mayores de 12 años y las entradas ya se encuentran disponibles para las distintas fechas previstas.