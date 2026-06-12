Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cines de veranoFallecido accidente camión Los PedrochesCrimen de SaguntoMaravillas del AeropuertoMuere Paco RuizAntonio RaílloMercadillo El ArenalSábana SantaZapatero, imputadoInvestidura AndalucíaAccidente de AdamuzInflación CórdobaAtención primariaPlan VivesObras SaguntoCarmen CalvoAviso amarillo por calor'Caminito del Rey'Maltrato animal
instagramlinkedin

Música

Cepeda llena de emoción el Patio de Columnas del Palacio de Viana en Córdoba

El artista abre una nueva edición de Conciertos Sentidos, el ciclo estival que vuelve a convertir Viana en una de las grandes citas culturales de Córdoba

El concierto de Cepeda en el Palacio de Viana.

El concierto de Cepeda en el Palacio de Viana. / Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La música volvió a sonar muy cerca del público en uno de los espacios más especiales de Córdoba. El Patio de Columnas del Palacio de Viana acogió este viernes el concierto de Cepeda, dentro del regreso de Conciertos Sentidos, un ciclo que un año más apuesta por actuaciones exclusivas en un formato íntimo y cuidado.

El cantante y compositor español, conocido por su paso por Operación Triunfo 2017, se subió al escenario para protagonizar una velada marcada por la cercanía, la emoción y la fuerza de sus canciones. La acústica del patio y la atmósfera del Palacio de Viana volvieron a reforzar el carácter especial de este ciclo musical.

Noticias relacionadas y más

Cepeda , palacio viana

El concierto de Cepeda en el Palacio de Viana. / Víctor Castro

Seis conciertos entre junio y agosto

La actuación de Cepeda en Córdoba forma parte de una programación que reunirá seis conciertos durante los meses de junio y agosto. Conciertos Sentidos se consolida así como una de las propuestas destacadas de la agenda cultural cordobesa, con una selección de voces y estilos pensada para disfrutar de la música en un entorno patrimonial único.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents