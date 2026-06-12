El C3A de Córdoba abre la exposición 'Ciudad de quién' e invita a los cordobeses a su décimo aniversario

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba ha inaugurado este viernes una exposición sobre la ciudad de Córdoba y el papel social del arte coincidiendo con el décimo aniversario de la inauguración de este espacio. Ciudad de quién reúne obras de la colección propia, préstamos y nuevas producciones de autores como Beuys, Lorca, Matta, Valdés Leal, Espaliú, Motherwell, Asins, Bacon y Christo y propone una reflexión sobre la ciudad, sus memorias compartidas, sus conflictos y los modos de habitar el espacio urbano.

Comisariada por Gilberto González, subdirector artístico del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) y Lola Baena, conservadora de museos de ambos espacios, podrá visitarse hasta enero de 2027.

La muestra propone una mirada simultánea al pasado, presente y futuro, tomando como referencia la ciudad de Córdoba, para reflexionar sobre la función de las instituciones culturales, la creación de espacios urbanos de convivencia y las diferentes formas de relación entre arte, ciudadanía y territorio. / Víctor Castro

La exposición ocupa casi todos los espacios del C3A, tras la adaptación y rediseño de los recorridos, y supone una de las muestras más amplias producidas por el centro desde su inauguración. La exposición parte de una pregunta abierta acerca de la función de una institución dedicada a la creación contemporánea en Córdoba, Andalucía y el contexto nacional, proponiendo una mirada simultánea al pasado, presente y futuro, tomando como referencia la ciudad de Córdoba, para reflexionar sobre la función de las instituciones culturales, la creación de espacios urbanos de convivencia y las diferentes formas de relación entre arte, ciudadanía y territorio.

Casi un centenar de obras de varias instituciones públicas y entidades privadas

La exposición reúne cerca de un centenar de obras tanto de la colección del CAAC como de centros dependientes del Ayuntamiento de Córdoba, del Cabildo Catedral, la Colección Juan Antonio Bernier, la Colección Rafael Carrillo Maestre, la Colección Herederos de José Duarte (Equipo 57), la Colección de Joaquín Fayós, la Diputación Provincial, Nieto y Sobejano Arquitectos y el Palacio de Viana (Fundación Kutxabank). Además, creadores como Ángeles Alcántara, Juan López, Miguel Ángel Moreno Carretero y Álvaro Perdices han aportado su obra en préstamo como colaboradores de este proyecto.

Exposición 'Ciudad de quién' en el C3A. / Víctor Castro'

A este amplio conjunto de obras se han sumado las nuevas producciones de Pilar Monsell y Fernando Vacas ealizadas específicamente para la ocasión. La cineasta y artista visual cordobesa es el resultado de más de una década de investigación en torno al Motín del Pan de 1652. La instalación sonora y visual de Fernando Vacas reflexiona sobre el Campo de la Verdad, un territorio “en el sur del sur, donde las voces del barrio continúan transmitiendo una manera de habitar, de cantar y de entender la comunidad".