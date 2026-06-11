UCOcultura clausura el curso académico en Córdoba con la exposición 'Desvelo y Umbral' de Caroline Krabbe

El centro UCOcultura de la Universidad de Córdoba ha clausurado la programación del curso académico 2025-2026 con la inauguración de la exposición de arte cerámico Desvelo y Umbral, de la artista danesa afincada en Frigiliana Caroline Krabbe.

La muestra, abierta al público hasta el 31 de julio en la sala de exposiciones de UCOcultura en la plaza de la Corredera, reúne un total de 34 piezas realizadas en gres de alta temperatura: doce máscaras, dos relieves y veinte esculturas de bulto redondo. Algunas de estas obras remiten a fetiches, amuletos y objetos simbólicos vinculados al ajuar mágico de comunidades del pasado, estableciendo un diálogo entre lo ancestral y la sensibilidad contemporánea.

La inauguración ha contado con la presencia del vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar, Manuel Rich; la directora general de Cultura, Elisa Borsari; el comisario de la exposición, Federico Castro; y la propia autora, Caroline Krabbe.

Una exposición entre lo orgánico, lo simbólico y lo imaginado

En Desvelo y Umbral, el público cordobés encontrará rostros velados, figuras híbridas, referencias animales y elementos cargados de simbolismo. Las piezas parecen habitar un espacio intermedio, entre lo visible y lo oculto, entre lo corporal y lo imaginado.

La exposición plantea una experiencia de observación pausada, donde cada obra invita a detenerse, mirar con atención y dejarse llevar por una atmósfera marcada por la introspección, la transformación y el diálogo con el entorno. En conjunto, las esculturas trazan un recorrido que conecta el origen común de las culturas con una mirada actual más sistémica y abierta.

La propia artista explica que las obras nacen de su interés “por los estados de transformación y por aquello que no termina de definirse del todo”. Según Caroline Krabbe, muchas esculturas surgieron “sin una idea completamente cerrada desde el principio, permitiendo que el propio proceso fuese marcando el camino”.

Sobre el título de la exposición, Krabbe señala que “desvelo habla para mí tanto de la inquietud interior como del acto de retirar parcialmente un velo, umbral representa ese instante de tránsito en el que una forma abandona un estado para acercarse a otro”.

UCOCultura refuerza su papel como espacio cultural en Córdoba

La exposición tiene su origen en la colaboración iniciada en 2024 entre la Fundación MBM, Move be Moved, y UCOCultura, cuando ambas entidades presentaron en Córdoba una primera exposición individual de la artista en La Inaudita. Aquella muestra supuso el primer acercamiento del público cordobés al universo creativo de Krabbe.

Con esta nueva propuesta, "la Universidad de Córdoba reafirma su apuesta por convertirse en un espacio cultural diverso, abierto a distintos lenguajes artísticos y trayectorias", señala la propia institución en una nota de prensa. Asimismo, añade que "UCOCultura mantiene así su voluntad de actuar como puente entre generaciones, territorios y formas de creación, acogiendo tanto a artistas jóvenes como a creadores consolidados y figuras internacionales".

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Caroline Krabbe es pintora, dibujante y escultora de formación autodidacta. En los últimos años ha centrado su trabajo en el barro y en el desarrollo de técnicas experimentales de esmaltes cerámicos. Su obra ha sido expuesta en Dinamarca, Francia, Italia y España. Además, gestionó la galería Krabbe entre 2004 y 2019 y creó el CK Artist Project, una iniciativa orientada a impulsar proyectos expositivos entre Dinamarca y España.