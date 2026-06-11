La Inteligencia artificial protagoniza la primera actividad previa al Festival de la Guitarra este viernes en Córdoba

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), amplía sus escenarios más allá de los teatros de la ciudad con dos actividades previas, abiertas al público en el Hotel Hesperia Córdoba. Una apuesta coherente con la vocación del certamen de convertir Córdoba entera en escenario y de tender puentes entre la guitarra y los públicos más diversos: cordobeses y visitantes que estos días comienzan a llegar a la ciudad atraídos por una de las citas musicales más singulares de Europa. No es casualidad que fuera precisamente la terraza del Hesperia la que el 9 de junio acogió la presentación oficial del festival, con Aslándticos en directo ante prensa e invitados.

Una guitarra en diálogo con inteligencia artificial

La primera cita es mañana viernes 12 de junio a las 19.00 horas en el River Lounge Bar del hotel. Pablo Salinas, músico que en el marco del programa formativo del festival imparte el curso Guitarras, robots e inteligencia artificial en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, conduce una masterclass abierta bajo el provocador punto de partida: ¿Qué pasaría si tu guitarra pudiera generar ideas armónicas completas?

Durante la sesión, Salinas explorará cómo la inteligencia artificial puede actuar como co-compositor al servicio del intérprete: generando acompañamientos, proponiendo nuevas composiciones o desarrollando ideas armónicas a partir de un material inicial. La actividad incluirá además una demostración en directo con robot, ofreciendo una mirada concreta y práctica sobre los retos y las oportunidades que esta tecnología abre para los creadores musicales. La asistencia a la masterclass requiere confirmación previa a través del hotel.

Salinas no llega al festival solo como docente: el multiinstrumentista es también uno de los intérpretes del estreno absoluto de Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas, la ópera electrónica de gran formato con la que Teddy Bautista regresa a los escenarios el 3 de julio en el Gran Teatro, junto a 18 artistas en escena y bajo la dirección escénica y coreográfica de NurilandS.

Guitarra flamenca sobre el Guadalquivir

El 17 de junio a las 21.30 horas, la terraza panorámica del Hesperia Córdoba —con la Mezquita-Catedral y el Guadalquivir como telón de fondo— acoge un concierto de guitarra flamenca protagonizado por Rafa Porti y Alfonso Linares, dos artistas del panorama musical cordobés que representan miradas complementarias sobre el instrumento.

Porti, guitarrista de Cosita Wena y compositor solista, lleva al escenario su visión contemporánea del flamenco y su capacidad de dialogar con las corrientes más vivas del género sin perder el hilo con la tradición. Junto a él, Alfonso Linares, profesor del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, compositor y guitarrista solista, ofrece una lectura donde técnica, sensibilidad y conocimiento profundo de la guitarra flamenca se funden en una interpretación de madurez y rigor. Dos maneras de entender el mismo instrumento que, sobre la terraza del Hesperia, construirán una noche que la ciudad difícilmente tendrá en otro lugar. La entrada es libre hasta completar aforo.