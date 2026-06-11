De Sergio Dalma a Morricone y Cepeda, la música protagoniza un finde con rostro de Orgullo en Córdoba

El calor y el ambiente veraniego gusta de la música y eso se nota en la agenda de cultura y ocio de Córdoba este fin de semana, en la que los conciertos marcan el ritmo tanto en la capital como la provincia, en unas jornadas que también estarán marcadas por las romerías, los eventos del Gala Fest y las celebraciones del mes del Orgullo.

La música la pondrán Sergio Dalma, un homenaje a las bandas sonoras de cine, Cepeda y Vanesa Martín. Estos son los eventos destacados de la agenda del 12 al 14 de junio.

Sergio Dalma y sus canciones italianas

Cita con Sergio Dalma este sábado 13 de junio en el Teatro de la Axerquía. El cantante llega a la capital dentro de su gira Ritorno a Via Dalma, donde el público podrá disfrutar de un repaso de todos los temas italianos que componen el universo Via Dalma. Una oportunidad para disfrutar escuchando algunas de las canciones italianas más populares en la voz de un artista irrepetible y maestro de la balada romántica.

Sergio Dalma en una foto de estudio para la promoción de su disco y gira 2026. / CÓRDOBA

Homenaje a las bandas sonoras

El viernes 12 de junio, el Teatro de la Axerquía será el escenario de un Concierto homenaje a los tres genios de la música en el cine Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams con la interpretación de las bandas sonoras más famosas a cargo de la Royal Film Concert Orchestra. A las 21.00 horas.

Orgullo 2026 se vive en Córdoba

La capital se suma al mes del Orgullo con la celebración de la diversidad afectivo-sexual con el programa Córdoba siempre orgullosa. Este sábado 13 de junio tendrá lugar el acto central con la marcha del Orgullo, que se adelanta para no coincidir con las marchas de otras capitales andaluzas, y saldrá del Palacio de la Merced a las 20.00 horas para finalizar en el Vial Norte con la lectura del manifiesto. La celebración en el Vial Norte incluye la actuación de ‘Er Kalifato’ y el show de Margarita Kalifata.

Marcha del Orgullo en Córdoba, en una imagen de archivo / FRANCISCO GONZÁLEZ

Conciertos Sentidos recibe a Cepeda

El Patio de Columnas del Palacio de Viana se convierte, un año más, en el epicentro de la música íntima con el regreso de Conciertos Sentidos, con seis actuaciones exclusivas, durante los meses de junio y agosto. Este ciclo estival, consolidado como una de las citas imprescindibles de la agenda cultural cordobesa, destacará este año por su eclecticismo y la cuidada selección de voces que aprovechan la acústica y la atmósfera del Viana.

Este viernes 12 de junio, se sube al escenario Cepeda, cantante y compositor español que se dio a conocer en 2017 en la novena edición del concurso de canto Operación Triunfo.

Vanesa Martín, en Lucena

La cantante malagueña Vanesa Martín inaugura con el calendario del F’Festival Lucena 2026, con su gira internacional Casa Mía el próximo 12 de junio, a las 22.00 horas, en la plaza de toros Coso de los Donceles’.

La propia cantante y compositora define su nuevo trabajo, que presenta en esta gira y del mismo nombre, como “muy introspectivo, libre y fusionado con otras culturas” este trabajo musical. Doce canciones configuran este álbum, con temas como Objetos Perdidos, Tiempo Real, Intimidad, Cómo te Digo y, junto a Joaquín Sabina, No nos supimos querer.

Vanesa Martín en su último concierto en Córdoba. / A.J.González

Gala Fest: cita con la música de cámara

El Gala Fest regresa con su sexta edición consolidado como uno de los encuentros imprescindibles de la música de cámara en Córdoba de la mano de una programación que reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales en el claustro de la Fundación Antonio Gala.

Este es el programa del fin de semana:

Viernes 12 de junio. Cuartetos de París. Con L’Apothéose Ensemble, Laura Quesada (traverso), Víctor Martínez (violín), Carla Izquierdo (violonchelo) y Asís Márquez (clave). Repertorio: Cuartetos de Telemann.

Cuartetos de París. Con L’Apothéose Ensemble, Laura Quesada (traverso), Víctor Martínez (violín), Carla Izquierdo (violonchelo) y Asís Márquez (clave). Repertorio: Cuartetos de Telemann. Sábado 13 de junio. No por Ópera, no por Zarzuela. Con Marcelo Solís (Tenor) & José Ángel Onieva (Piano). Repertorio: Mozart, Donizetti, Verdi, García Abril, Moreno…

No por Ópera, no por Zarzuela. Con Marcelo Solís (Tenor) & José Ángel Onieva (Piano). Mozart, Donizetti, Verdi, García Abril, Moreno… Domingo 14 de junio. En tiempos de Holberg. Con Conrado Moya (Marimba), Camerata Gala – Fundación Antonio Gala y Alejandro Muñoz (Director). Repertorio: De Rioja, Pavón, Grieg y Séjourné.

Café Cantante

Cita con el ciclo ‘Café Cantante’ en el Centro Flamenco Fosforito. Este sábado, a las 22.00 horas, Natalia García al baile, Jesús Majuelos a la guitarra, el cante de Dani Cortés y las palmas: Estefanía Cuevas y Raúl Alba. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Subida de la Virgen de Araceli

La Romería de Subida de la Virgen de Araceli 2026 se celebra este domingo 14 de junio en Lucena, marcando el cierre oficial de las celebraciones aracelitanas, que este año incluyeron conmemoraciones especiales por el 175 aniversario de su patronazgo, y comenzaron el pasado 19 de abril con la bajada de la imagen desde su santuario al municipio.

La Virgen de Araceli durante su recorrida de vuelta a su ermita. / CÓRDOBA

Romería de la Virgen de las Viñas en Montilla

La Romería de la Virgen de las Viñas en Montilla se celebra este domingo 14 de junio con un itinerario tradicional que conecta el casco urbano con la zona baja del Parque Enrique Tierno Galván (La Pradera). La cita comienza a las 8.30 horas con un desayuno molinero en la plaza de la Merced, y culmina con la vuelta a las 20.00 horas para concluir de nuevo en la plaza de la Merced.

Citas con la danza: galas de final de curso

Como cada año, durante el mes de junio, los teatros municipales reciben a las academias de baile, que demuestran el trabajo realizado durante el año por su alumnado. Este domingo, en el Gran Teatro, Gala Final de la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Córdoba. Y en el Teatro Góngora, Gala final de la Academia Mª José Soldado.