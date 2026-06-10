Cultura
Los teatros de Córdoba despiden la temporada con Sergio Dalma, Subtónica y la Royal Film Concert Orchestra
Durante el mes de junio se han programado en el Gran Teatro y el Teatro Góngora más de una decena de galas de fin de curso para academias de danza de la ciudad
El Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) se acerca al final de la temporada 2025/2026 con tres grandes conciertos en directo y diversas galas de fin de curso de academias de baile. Los próximos 11, 12 y 13 de junio tendrán lugar los conciertos del grupo cordobés Subtónica, la Royal Film Concert Orchestra y el cantante Sergio Dalma, respectivamente.
El ciclo Los jueves de Polifemo continúa este 11 de junio con Subtónica y su último trabajo Salvarnos. En la Sala Polifemo del Teatro Góngora se escucharán los temas de este grupo cordobés con más de 10 años de trayectoria. Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse a través de la web del IMAE y en la taquilla del Gran Teatro.
Por su parte, la Royal Film Concert Orchestra interpretará las bandas sonoras más famosas de la historia del cine el próximo 12 de junio en un concierto homenaje a tres genios: Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.
Tour Ritorno a Via Dalma llega al Teatro de la Axerquía el 13 de junio, un concierto de Sergio Dalma, en el que recorrerá los grandes éxitos italianos que el cantante ha interpretado a lo largo de su 36 años de carrera.
Asimismo, este mes de junio, como ocurre durante años, el Gran Teatro de Córdoba y el Teatro Góngora se ponen a disposición de las academias de baile que celebran su fin de curso. El alumnado tiene la oportunidad de vivir una noche especial sobre los escenarios más emblemáticos de la ciudad y ampliar cualitativamente su formación.
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