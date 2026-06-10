Arte
Llegan a Córdoba las noches teatrales de Viana a escena: programación, fechas y precio de las entradas
El Patio de Columnas del recinto acoge una nueva edición del popular evento, organizado por la Fundación Kutxabank
La Fundación Kutxabank presenta la edición 2026 de su ciclo Viana a Escena. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital", explica esta entidad en una nota de prensa.
Un programa variado y talentoso
El programa de este año apuesta por la variedad y el talento escénico, abarcando desde la comedia hasta las adaptaciones de grandes clásicos del misterio. El ciclo se inaugurará el viernes 26 de junio y contará con un total de cinco funciones, que se representarán cada semana hasta el 24 de julio.
Programación hasta el 24 de julio
La programación arranca el viernes 26 de junio con la obra Actrices en blanco y negro, de la Compañía Trágicas de la Lengua. Le seguirá, el viernes 3 de julio la representación de Jodidas pero contentas, a cargo de Producciones Avanti. El viernes 10 de julio, el misterio tomará el escenario con Nunca más, una adaptación de los relatos de Edgar Allan Poe interpretada por Maroma Teatro. La intriga continuará el viernes 17 de julio de la mano de Contiguo Teatro y su obra Un cadáver inesperado. El ciclo se clausura el viernes 24 de julio con la representación de El parecido, a cargo de la compañía Teatro Paipasando.
[Pinche aquí para ver el cartel ampliado]
Horario, precio de las entradas y formas de adquirirlas
Las representaciones comenzarán a las 22:00 horas en el Patio de Columnas y las entradas se pueden adquirir ya en las taquillas del Palacio de Viana o a través de la página web www.palaciodeviana.com.
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