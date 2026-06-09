El poeta cordobés Juan Antonio Bernier gana el 6º Premio Internacional Francisco Brines

El poeta cordobés Juan Antonio Bernier ha sido el ganador del 6º Premio Internacional de Poesía Fundación Francisco Brines con su libro En la noche mediante.

Bernier ha afirmado a EFE que es "un honor" asociar su nombre al de un poeta "tan importante y tan admirado" por él como es Francisco Brines, uno de los más destacados en la segunda mitad del siglo XX y que fue Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y Premio Cervantes.

Para el poeta cordobés, Francisco Brines "ha ejercido una influencia" sobre su propia poesía y, en realidad, sobre "gran parte de la poesía española posterior a él".

El Premio de Poesía Fundación Francisco Brines, que se falla en Valencia, es, según Juan Antonio Bernier, "uno de los más prestigiosos en su categoría tanto por la calidad de su jurado como por la editorial que lo apoya, que es la editorial de Pre-textos y sobre todo por el nombre que lleva".

El galardón conlleva la publicación "inminente" del libro, una cuestión importante para Bernier ya que "aunque la poesía es fundamentalmente un arte de paciencia, siento una necesidad urgente de comunicar ciertas cosas, ideas que he expresado poéticamente en esta obra y que siento la necesidad de compartir" de lo que implica "iniciar ese diálogo potencial que supone el lanzamiento de una obra literaria en busca de sus lectores".

Musicalidad y precisión

El jurado ha destacado de esta obra de Bernier "su musicalidad, la precisión y transparencia de su palabra, que no proviene de la traducción de ideas convertidas en verso, sino de hallazgos propios del lenguaje, que aquí brilla con sencillez, pero con contundencia".

Para el jurado se trata de "un libro que se sale de lo habitual y que revela a un poeta por completo dueño de su oficio, pero cuyos versos provienen de un lugar más alto y escondido".

El ganador, Juan Antonio Bernier (Córdoba, 1976), es profesor, traductor y gestor cultural. Como poeta es autor de La costa de los sueños; Así procede el pájaro, que fue Premio Ojo Crítico de Poesía en 2005; Árboles con tronco pintado de blanco; Letra y nube; Breves erizos verdes y Fruto previo, con el que obtuvo el I Premio de Poesía Ciudad de Estepona.

Como traductor e investigador ha publicado, entre otros títulos Poesía escogida de Giorgio Caproni; Diario de Juan Bernier y la poesía reunida de Danila Stoyánova bajo el título Recuerdo de un sueño en colaboración con Diliana Ivanova.

Además obtuvo el Premio Nacional de Difusión de la Lectura, durante su labor como director del festival internacional Cosmopoética, poetas del mundo en Córdoba junto a Carlos Pardo y Fruela Fernández.