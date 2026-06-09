Libros
Pedro Almodóvar contará nuevas historias fuera del cine: así será su primera incursión en la literatura
Reservoir Books publicará el 29 de octubre 'El hombre que solo escribía en los aviones', la primera novela del director manchego tras el libro de relatos 'El último sueño'
Carlos Merenciano
Pedro Almodóvar da un nuevo paso fuera del cine. El director publicará el próximo 29 de octubre ‘El hombre que solo escribía en los aviones’, su primera novela, que llegará de la mano de Reservoir Books tres años después de ‘El último sueño’, el libro de relatos con el que ya había reforzado su vínculo con la literatura.
El protagonista de esta nueva historia será Flavio Guijarro, un hombre acostumbrado a reinventarse. Ha probado muchas aficiones y casi ninguna ha terminado convirtiéndose en un oficio estable, salvo la interpretación, una carrera que ha mantenido con más o menos suerte. Todo cambia durante un viaje de promoción, cuando descubre a diez mil metros de altura una vocación tardía: escribir.
A partir de ese momento, Flavio intenta entregarse a la escritura y pelea contra los bloqueos creativos, la búsqueda de inspiración y la dificultad de cerrar una obra. La novela también lo llevará a descubrir una inesperada faceta como coach de actores, mientras se abre una historia sentimental con uno de los intérpretes más exitosos del momento.
El lanzamiento llega después del recorrido internacional de ‘El último sueño’, publicado en 2023 y traducido a treinta idiomas. En aquel volumen, Almodóvar reunió textos escritos a lo largo de varias décadas, entre ficción, memoria y apuntes personales, una línea que ahora se amplía con su primera novela completa.
La edición en papel de ‘El hombre que solo escribía en los aviones’ tendrá 240 páginas y figura ya en preventa en distintas librerías. Con esta publicación, Almodóvar suma otro territorio creativo a una carrera marcada por los guiones, el cine y una narrativa muy reconocible, ahora trasladada por primera vez al formato de novela.
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