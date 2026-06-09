Exposición
La Fundación Cajasol recupera el legado del escultor cordobés José Antonio Álvarez Unquiles, fallecido en 2022 a los 30 años
La muestra, inaugurada en la sede de la fundación en Ronda de los Tejares, repasa la obra del artista cordobés fallecido en 2022 a los 30 años de edad
Córdoba mira de cerca la obra de un creador que dejó una huella intensa pese a su corta vida. La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en Ronda de los Tejares, 32, ha acogido esta tarde la inauguración de la exposición José Antonio Álvarez Unquiles 1992-2022, una muestra dedicada al escultor cordobés fallecido en 2022 a la temprana edad de 30 años.
La exposición nace con el objetivo de dar a conocer el legado artístico de José Antonio Álvarez Unquiles en su ciudad y ofrecer una reflexión sobre su contribución a la escultura cordobesa, tanto en el ámbito religioso como en el profano. Su trayectoria, marcada por la sensibilidad artística y el dominio de la forma, se presenta ahora al público como una oportunidad para redescubrir una obra vinculada a la identidad cultural de Córdoba.
Una muestra para reivindicar su legado artístico
El acto de inauguración ha contado con la presencia de Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol; Miguel García Delgado, coordinador del proyecto; y María del Pilar Rodríguez Romero, comisaria de la muestra.
La exposición propone un recorrido por la producción de Álvarez Unquiles entre 1992 y 2022, fechas que enmarcan su vida y también el periodo de creación de un artista que, pese a su juventud, logró consolidar una voz propia dentro de la escultura. Su obra permite acercarse a dos vertientes fundamentales: por un lado, la escultura religiosa, muy vinculada a la tradición artística cordobesa; y por otro, la creación profana, donde el autor exploró otros lenguajes expresivos y temáticas más personales.
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