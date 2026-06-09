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Exposición

La Fundación Cajasol recupera el legado del escultor cordobés José Antonio Álvarez Unquiles, fallecido en 2022 a los 30 años

La muestra, inaugurada en la sede de la fundación en Ronda de los Tejares, repasa la obra del artista cordobés fallecido en 2022 a los 30 años de edad

La Fundación Cajasol recupera el legado del escultor cordobés José Antonio Álvarez Unquiles en una exposición

La Fundación Cajasol recupera el legado del escultor cordobés José Antonio Álvarez Unquiles en una exposición

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La Fundación Cajasol recupera el legado del escultor cordobés José Antonio Álvarez Unquiles en una exposición / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Córdoba mira de cerca la obra de un creador que dejó una huella intensa pese a su corta vida. La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en Ronda de los Tejares, 32, ha acogido esta tarde la inauguración de la exposición José Antonio Álvarez Unquiles 1992-2022, una muestra dedicada al escultor cordobés fallecido en 2022 a la temprana edad de 30 años.

La exposición nace con el objetivo de dar a conocer el legado artístico de José Antonio Álvarez Unquiles en su ciudad y ofrecer una reflexión sobre su contribución a la escultura cordobesa, tanto en el ámbito religioso como en el profano. Su trayectoria, marcada por la sensibilidad artística y el dominio de la forma, se presenta ahora al público como una oportunidad para redescubrir una obra vinculada a la identidad cultural de Córdoba.

Una muestra para reivindicar su legado artístico

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol; Miguel García Delgado, coordinador del proyecto; y María del Pilar Rodríguez Romero, comisaria de la muestra.

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La exposición propone un recorrido por la producción de Álvarez Unquiles entre 1992 y 2022, fechas que enmarcan su vida y también el periodo de creación de un artista que, pese a su juventud, logró consolidar una voz propia dentro de la escultura. Su obra permite acercarse a dos vertientes fundamentales: por un lado, la escultura religiosa, muy vinculada a la tradición artística cordobesa; y por otro, la creación profana, donde el autor exploró otros lenguajes expresivos y temáticas más personales.

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