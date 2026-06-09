El FolkPozoblanco presenta un cartel donde vanguardia y tradición vuelven a darse la mano.

El verano pozoalbense ya conoce el cartel de otra de sus citas ineludibles, el FolkPozoblanco. La muestra pondrá en marcha su trigésimo séptima edición como un festival más que consolidado y ofreciendo al público diversidad dentro del género, una de sus señas de identidad.

La cita ha sido presentada por el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, la concejala de Cultura, Marisa Sánchez, y el director del festival, José María Sánchez. El festival se celebrará los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en el recinto ferial de la localidad pozoalbense manteniendo su idiosincrasia, poner de relieve y dar valor a la música folk como parte del patrimonio de los pueblos.

De lo tradicional a lo vanguardista

"Es un festival que mantenemos en la misma línea, ofrecer al público una muestra de la música folk de lo más tradicional a lo más vanguardista que se está haciendo en el panorama nacional", ha explicado José María Sánchez. Para ello, se ha confiado en Karmento, nombre artístico de Carmen Toledo Sánchez, para abrir el cartel. Se trata de una artista emergente que fusiona la copla, el flamenco con la música folk y que viene realizando una importante cantidad de conciertos después de su despegue.

Cahórnega, fusión de nuevos sonidos con la música cantábrica

La noche del viernes quedará reservada para Cahórnega, un grupo que ha sabido fusionar la música antigua cantábrica con nuevos sonidos a través de instrumentos muy potentes que permitirán ver un concierto de una música que "pocas veces se escucha en el sur", en palabras de José María Sánchez. La parte más tradicional de la muestra quedará reservada para el sábado con la actuación de la Ronda de Motilleja, un grupo de personas que, sin ser artistas, salvaguarda la música tradicional más pura y arraigada.

Aliara, encargado de cerrar la muestra

Como no podía ser de otra forma, junto a la Ronda de Motilleja estará Aliara, el grupo encargado de cerrar la muestra algo para lo que contará con artistas de la comarca de Los Pedroches que año tras año quieren subirse al escenario con el mítico grupo pozoalbense. Por último, José María Sánchez ha pedido que el festival se vuelva a encuadrar en el escenario del patio de La Salchi.