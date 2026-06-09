Diez años del C3A: Córdoba abre el interrogante sobre el papel social del arte con la exposición 'Ciudad de quién'

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A celebra estos días su décimo aniversario haciendo balance de su trayectoria e interpelando al público sobre el vínculo creado con Córdoba y el papel que debe jugar el arte en la construcción social de las ciudades. "La exposición plantea la pregunta sobre el papel social del arte y sobre su capacidad de transformación social ofreciendo distintos diálogos con y de Córdoba", ha adelantado la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, que ha visitado el montaje de la exposición que se abrirá al público este viernes, en compañía de autoridades locales. Esa mirada al pasado y al presente se materializa en la convivencia de obras de distintos periodos históricos tanto de Córdoba como de fuera, que interactúan en las distintas salas del centro.

Patricia del Pozo, con una de las obras de 'Ciudad de quién'. / CÓRDOBA

El subdirector del C3A, Gilberto González, que ha comisariado la muestra junto a la conservadora de museos Lola Baena, ha explicado que Ciudad de quién habla de Córdoba en particular y de las ciudades en general y pivota sobre conceptos. Por un lado, "hay una idea en torno al mito que reflexiona sobre cómo se funda una ciudad y sobre la mitología creada en torno a su fundación". A partir de ahí, la muestra ofrece varias capas que equivalen a los estratos de una ciudad milenaria para mostrar "qué se oculta y qué se muestra y por qué se oculta y se muestra en cada momento de su historia, quién hace ciudad y quién la hace aunque no se ve que la esté haciendo". La exposición, que reúne cerca de un centenar de obras, se plantea como un “museo temporal construido a partir del diálogo entre obras de la colección propia del CAAC y numerosas obras pertenecientes a diferentes prestadores cordobeses”, ha señalado Gilberto González.

"El arte contemporáneo nos habla a todos"

Según el comisario, "una duda que siempre surge es a quién habla el arte contemporáneo y la realidad es que nos habla a todos, la verdad es que las mismas preguntas que surgen en Córdoba se dan en todas las ciudades". Así, ha puesto como ejemplo al artista Pepe Espaliu, cuya obra está presente en la exposición. "Espaliu habla del VIH como andaluz, pero en realidad está hablando de algo que afecta al mundo entero y que interesa a cualquier persona que pueda sentirse rechazada o excluida".

La exposición habla también de las infraestructuras que sustentan una ciudad y sobre a quiénes sirven y a quiénes no tales infraestructuras. Para ello, establece "un diálogo entre piezas de arte contemporáneo y piezas arqueológicas" desde la idea de que en el arte "no hay pasado ni futuro, sino presente" porque una pieza que se mira hoy, aunque proceda de hace siglos, también es presente. "Todo son imágenes contemporáneas y dialogan en igualdad entre sí". En ese diálogo abierto, el C3A mira además a sus vecinos, al Distrito Sur, y a la relación que mantiene con este barrio. En ese diálogo intercultural aparecen obras que de algún modo hablan de lo urbano y que son de Beuys, Lorca, Matta, Valdés Leal, Espaliú, Motherwell, Asins, Bacon y Christo, entre otros autores, además de dos producciones creadas específicamente para la exposición por Fernando Vacas y Pilar Monsell.

La adaptación y rediseño de los recorridos del museo han permitido configurar un proyecto que se despliega por casi todos los espacios del C3A, constituyendo una de las operaciones expositivas más amplias producidas por el centro desde su inauguración.