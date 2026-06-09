La compañía de teatro Wallada de Córdoba estrenará su obra 'Lorca y la casa de Bernarda Alba' el 20 de junio

La compañía de teatro Wallada de Córdoba estrenará su obra Lorca y la casa de Bernarda Alba el próximo 20 de junio a las 19 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La obra empieza cuando el bastón de Bernarda golpea el suelo y el tiempo se detiene y transita por la realidad de cinco mujeres atrapadas en un luto eterno, una madre cuya palabra es ley y un deseo prohibido latiendo tras los muros de una casa blanca que se convierte en prisión.

De esta forma, arranca un viaje sin retorno al corazón de la represión. Según informa la compañía, "esta aclamada propuesta de La casa de Bernarda Alba revive el asfixiante universo lorquiano, donde el calor estival se confunde con la tensión sexual reprimida y el deseo de libertad se paga con la vida". Se trata de una obra "donde el silencio grita y las paredes sudan secretos que ningún luto podrá ocultar".

En el 90º aniversario de la muerte de Lorca

En el 90 aniversario del fusilamiento Federico Garcia Lorca, de la mano de la compañía de teatro Wallada, llega a Córdoba esta obra maestra de Lorca, que cuestiona los límites de libertad. "En un mundo donde las apariencias lo son todo, el estallido de la tragedia es solo cuestión de tiempo", explican.

La compañía Wallada se creó en el año 2024 de la mano del director catalán Robert Renart. Ese año, representaron su primer espectáculo, Las Lágrimas de la luna, con una gran acogida.

Un sorteo repartirá ocho entradas

Las entradas por invitación están agotadas, pero actualmente hay un sorteo donde se repartirán 8 entradas en primeras filas para aquellos afortunados que participen. Además, el 26 de septiembre tienen programada otra actuación en el centro social Luciana Centeno.