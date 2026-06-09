Cisco García, Irene Villa, Eduardo Strauch y José Peña acudirán a una sesión de 'Imbatibles' en Córdoba

Las charlas motivacionales del periodista Fernando Díaz de la Guardia y la productora Lapa Creativa, que dirige el empresario audiovisual Nacho Lagos, continúan su ruta por Andalucía con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y el apoyo de la Fundación Magtel, Fundación Córdoba C.F, Silbon y Momo Honest Transfers.

El 6 de enero de 2024 el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia sufrió una parálisis facial de origen vírico de cuyas secuelas todavía convalece, si bien trata de normalizar su vida. De la Guardia estaba trabajando como presentador en la cadena nacional Cuatro, de Mediaset, en el programa de actualidad Cuatro al día. “Mi carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y de repente me quedé sin mi expresión porque tenía media cara paralizada”. Había sufrido un brote de herpes zoster en el nervio facial que afecta a la movilidad de la boca y del párpado derecho. “Al no poder parpadear, no aguanto los focos de un plató sin unas gafas de sol. Así que mi carrera como presentador de televisión se vio condicionada de momento”.

Fernado Díaz de la Guardia, en la presentación de 'Imbatibles'. / CÓRDOBA

Tras ser atendido de urgencia en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, se trasladó a su residencia familiar en Sevilla y pasó a la unidad de rehabilitación del hospital Virgen del Rocío. “Durante estos meses, he conocido a diferentes pacientes con patologías en el rostro y otro tipo de enfermedades incapacitantes y sus testimonios me han ayudado a afrontar mi situación, así que pensé que yo también podría ayudar contando mi experiencia a otras personas. Pero no quiero quedarme ahí sino que deseo seguir aprendiendo y compartir el testimonio de superación de ejemplos personales que admiro”.

En qué consiste 'Imbatibles'

Ahí surgió Imbatibles: un acto centrado en el valor de la superación y la vida consciente. La experiencia Imbatibles consiste en cuatro entrevistas públicas con personas que se han enfrentado a grandes adversidades o que en todo caso han hecho de la adaptación su modo de vida. Tanto los entrevistados como el público desconocen a priori qué va a suceder durante las entrevistas. Los invitados reciben mensajes sorprendentes que ayudan a conocer mejor su vida a través de sus propias emociones. Y entre los espectadores hay personas que desconocen que también saldrán al escenario para contar su propia historia. Se trata de un acto vivo, con un tono muy positivo: “no se trata ni de contar penas ni de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Se trata de un intercambio de experiencias y si estás atento puedes llevarte una conclusión enriquecedora para tu vida”.

Imbatibles pretende ser "un acontecimiento para aprender a diferenciar qué es realmente un problema y a valorar la vida en sí misma gracias a testimonios de personas que afrontan la adversidad de manera ejemplar", según relatan los organizadores. El espíritu de estas sesiones se basa en la revelación de Fernando Díaz de la Guardia durante su traumática experiencia. “Todos perdemos en la vida. No hay nadie invicto pero todos podemos sentirnos imbatibles frente a la adversidad o al menos intentarlo. No es un acto para contar ‘penas’, al contrario, se trata de conocer ejemplos que sirvan para abrir la mente en positivo; para valorar lo mucho que tenemos porque la vida es ahora”.

Córdoba recibirá a cuatro personas. Irene Villa (Madrid, 1978) es una periodista, escritora, psicóloga y conferenciante española, además de deportista de esquí alpino adaptado. A los doce años, sufrió un grave atentado de ETA junto a su madre. Como resultado de la explosión de una bomba perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Hasta 2007 fue delegada en Madrid de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hoy en día es una de las grandes referentes de la superación en España. El primer acto de Imbatibles lo cerró Irene en Granada hace dos años. En Córdoba, protagonizará su tercera intervención de estas entrevistas itinerantes.

Cartel de 'Imbatibles'. / CÓRDOBA

Eduardo Strauch (Montevideo, 1947) es un arquitecto, pintor y conferenciante uruguayo, conocido por ser uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972 que tanta literatura y cine ha generado -con las películas ‘¡Viven!’ y ‘La sociedad de la nieve’ como referencia- . Eduardo fue uno de los miembros que lideró el grupo retenido en la nieve. La ausencia de alimentos hizo que los supervivientes recurrieran a la antropofagia humana, algo que suscitó un debate moral. Eduardo ha declarado que no se arrepiente de la decisión porque “era una cuestión de vida o muerte”. Incluso el papá Pablo VI mostró su perdón y apoyo a los supervivientes por haber tomado esa medida. Su relato de lucha ante la adversidad resulta fascinante como también son provechosas sus conclusiones: “La esperanza es fundamental para sobrevivir y el amor nos salvó”.

Cisco García (Córdoba, 1982). El 28 de diciembre de 2015 un accidente practicando snowboard lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces se ha transformado en un referente de la superación con decenas de miles de seguidores en redes sociales. “El miedo huye cuando le plantas cara”. El abogado, deportista paralímpico y conferenciante cordobés ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores creadores de contenido en 2025, consolidando así su posición como una de las voces más influyentes y auténticas del panorama digital en español.

José Peña (Isla Cristina, 1973): Es el único boxeador totalmente ciego del mundo y se ha convertido en un mediático ejemplo de superación. Sus colaboraciones habituales en programas de Canal Sur le han llevado a los medios nacionales. Comenzó a perder la vista a los veinte años de edad cuando opositaba a policía. El deporte transformó su vida. “El boxeo y el deporte en general son mi mejor terapia”. José centra su vida en llevar la fortaleza de la conciencia al ring de la vida.