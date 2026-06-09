Los Aslándticos ofrecen "una tapita" de buen rollo en la presentación del Festival de la Guitarra de Córdoba: "Queremos que la gente diga yo estuve allí"

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba ha presentado esta noche en lo alto de la terraza del hotel Hesperia el programa del 45 Festival de la Guitarra 2026, un acto en el que la presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha recordado todos los conciertos programados para el próximo mes de julio y que ha contado con la actuación en directo de los Aslándticos. Este año, la banda cordobesa celebrará en el festival el 20 aniversario de su álbum debut, El mundo está fatal de los nervios, con un concierto en La Axerquía que tendrá lugar el próximo 2 de julio junto a Sanguijuelas del Guadiana.

La formación musical, que ha publicado en estas dos décadas siete álbumes, con temas ya legendarios como Mi primer día, La forma de mirar, La receta o Infinito, ha ofrecido a los presentes "una tapita de los Aslándticos" que ha servido para vestir de largo el Festival de la Guitarra. Bueno Rodríguez, voz y letras del grupo ha explicado que si hace veinte años, el mundo estaba fatal de los nervios, "ahora vemos que no ha cambiado mucho y que solo es el reflejo de cómo estamos nosotros". De ahí su empeño en "levantar la moral del público y transmitir buen rollo y energía "para que cuando haya que enfrentarse a la difícil tarea de despertarse cada día y retomar la vida con ilusión, pueda cambiar el chip y encontrar las ganas para hacerlo". La receta de los Aslándticos consiste en "usar las palabras, que son muy poderosas", aseguran, "para crear canciones que ofrezcan un mantra de mejora y que te permitan alegrarte aunque hayas empezado el día con mal pie".

El IMAE ha presentado en la terraza del hotel Hesperia el programa del 45 Festival de la Guitarra con una actuación de Los Aslándticos. / Lola Ruiz

Mirando a sus orígenes, Bueno y los suyos están convencidos de que los Aslándticos salió adelante "porque la ciudad tenía lo mismo que tiene ahora, una enorme red cultural de apoyo a la música que dio el empuje necesario a un grupo de jóvenes que tenían muchas cosas que contar para arrancar su proyecto". Tras veinte años de trayectoria, son conscientes que se han abierto camino "gracias al respaldo de Córdoba, a la que estamos muy agradecidos, porque allá donde íbamos nos ha apoyado siempre". Eso no significa que no hayan pasado por altibajos, "como cualquier empresa o matrimonio", advierten, "pero lo fundamental es que seguimos sintiendo el gusanillo de la música y viendo que la gente disfruta y merece la pena lo que hacemos". El motor de los Aslándticos a día de hoy se basa "en los beneficios para el corazón y el alma que nos reporta hacer música", aseguran, "el motor está en lo emocional".

El 2 de julio prometen un concierto en el que "presentaremos un repertorio y un show nuevo, que estamos viendo que sorprende al público y les pone el vello de punta". No faltarán las canciones estelares de estos veinte años, "esas que mucha gente pensaba que no volvería a escuchar en directo". La banda asegura que el próximo 2 de julio pondrá "toda la carne en el asador para hacer un espectáculo con espíritu Aslánditos y con potencia de principio a fin".

"Yo estuve en ese pedazo de concierto"

Quieren que la gente diga: "Yo estuve en el pedazo de concierto de los veinte años de los Aslándticos". Sobre su presencia en el 45º Festival de la Guitarra, con Sanguijuelas del Guadiana, "con quienes tenemos tanto en común", Bueno afirma que "supone una enorme satisfacción estar en un festival por donde han pasado los artistas más grandes justo veinte años después de la primera vez, algo que para nosotros es como una palmadita en la espalda que nos dice que este ciclo ha ido muy bien".