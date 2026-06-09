Iniciativa solidaria
Arte por ELA recauda fondos en Fernán Núñez para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica
La muestra, organizada por la asociación Saca la Lengua a la ELA, exhibe obras de artistas locales y nacionales para recaudar fondos destinados a la investigación de la enfermedad
La sala cultural El Triunfo de Fernán Núñez, que se encuentra ubicada en el Paseo de Santa Marina de la localidad, está acogiendo estos días la exposición Arte por ELA, organizada por la asociación radicada en esta localidad, pero de ámbito nacional, Saca la Lengua a la ELA.
La muestra recoge obras realizadas por reconocidos artistas locales y otros de fuera de Fernán Núñez, pinturas y esculturas entre las que se incluyen las distintas formas de plasmar logos que simbolizan a esta asociación, llevadas a cabo por Luis Rubio, así como otras piezas con diferente temática y una fotografía enmarcada por la firma local El Taller del Cuadro.
Sensibilizar sobre la enfermedad
El objetivo de organizar esta exposición es recaudar fondos para continuar contribuyendo a la financiación de la investigación contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como seguir sensibilizando acerca de una grave enfermedad sin cura que afecta a decenas de cordobeses y unas 4.500 personas en España, indica la comisaria de la muestra, Inmaculada Ortega.
A la inauguración de la muestra asistió el presidente de Saca la Lengua a la ELA, Miguel Ángel Roldán, vecino de Fernán Núñez que padece esclerosis lateral amiotrófica, entre otras autoridades y numerosos vecinos. Los artistas participantes son Alfonso Berral Rubio, José María Castillo del Rosal, Antonio Luis Cosano Jurado, María López Jurado, Salvador López, Diego Sebastián Luna Díaz, Fernando Serrano Villegas, Alfonso Tejederas Marín, Alberto Urbano Moreno y Juan María Vargas Fuentes. La muestra se puede visitar de 19.00 a 21.00 horas.
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