Arcángel, cantaor flamenco: "El tablao rompe el muro de distancia física con el público que protege al artista"

-Este jueves, presentará en Medina Azahara Tablao, un espectáculo íntimo, sin amplificación, que cumple diez años. ¿Qué ha cambiado en usted desde ese estreno?

-No sabría decir qué ha cambiado en mí, lo que sí sé es lo que espero que no haya cambiado, que es la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien. Lógicamente, han pasado diez años, estamos en otras edades y tenemos muchos más años de profesión, pero espero que eso siga intacto.

-¿El Tablao de ahora es igual que el de hace diez años?

-El armazón es el mismo, porque está basado en la grabación del disco Tablao, que se hizo en directo en tres espacios diferentes y es fiel a esa grabación. Pero hay ciertos matices que imprimimos de manera diferente porque además parte del elenco ha cambiado. Quien lo vio entonces notará que el espectáculo no cambia en su aspecto más general, pero tiene detalles distintos.

El cantaor flamenco onubense Arcángel. / CÓRDOBA

-¿Cuál es el aforo de los conciertos en esta gira y qué respuesta está teniendo por parte del público?

-Está limitado a unas 170-180 personas porque se trata es de recrear un tablao en un lugar inverosímil, en un espacio que no es un tablao. La respuesta está siendo muy buena, se establece una conexión diferente cuando la gente escucha cómo suena todo al natural de verdad, una guitarra al natural, y cómo nos comunicamos entre nosotros. Eso beneficia al flamenco y a cualquier arte que se manifieste en ese formato.

-Para un cantaor flamenco como usted, ¿qué representa un tablao?

-Varias cosas. Lo primero, un espacio amable para el flamenco y la música en general. Yo soy de los que piensan que la música en petit comité, en cercanía, gana mucho a nivel de transmisión. Quienes hacemos música no solo queremos entretener, intentamos contar algo y para eso, necesitamos esa comunión con el público y máxima concentración. Este espectáculo, al no llevar sonido y ser totalmente al natural, requiere una concentración enorme para escucharte a ti mismo, para intentar que los demás te escuchen y para que el público aprecie lo que se está haciendo. Para mí, este es un paso previo necesario y muy importante antes de llegar a los grandes escenarios. El tablao rompe el muro de distancia física con el público que protege al artista, ese muro se derriba y puedes ver y sentir lo que provocas en la gente, sea bueno o malo. Esa exposición me interesa para intentar gestionar las emociones de otra forma y llevarlas al espectáculo, moldeando también tu discurso según cómo reacciona la gente.

El tablao es un espacio donde está todo lo que sucede. Al no tener la exigencia de un gran escenario, todo se convierte en un diálogo entre músicos que conocen el lenguaje del flamenco.

-¿Qué se aprende en los tablaos que no se aprenda en un conservatorio o en un teatro?

-Sobre todo, se aprende la impronta. El tablao es un espacio donde está todo lo que sucede. Al no tener la exigencia de un gran escenario, todo se convierte en un diálogo entre músicos que conocen el lenguaje del flamenco. Y ese diálogo es posible porque se tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Se aprende a beber de la fuente y a tener bien agarrada de la mano la tradición flamenca. Eso te sirve luego para seguir haciendo lo mismo en un escenario más grande si tu carrera va por ahí, o como punto de partida para que tu creatividad te lleve donde te tenga que llevar.

-Esta gira le lleva a tablaos situados en lugares insólitos como Medina Azahara. ¿Cómo le condiciona un espacio de esta características?

-Condiciona muchísimo. La gira discurre por sitios patrimoniales que nada tienen que ver con una sala de conciertos. Eso condiciona al público, porque queda imbuido de un contexto diferente y de algo bello que aporta un plus a lo que está ocurriendo en el escenario. Y también condiciona desde el punto de vista técnico, porque al no ser un espacio dotado de una caja escénica, uno tiene que adaptar su postura y su lectura. Al no tener sonido, aumenta la concentración entre nosotros a la hora de comunicarnos y el público puede vislumbrar de cerca cómo son nuestros códigos para entendernos. No tener amplificación te obliga a aprender a convivir con ello, eso lo recreamos en los ensayos, pero en un ensayo ensayas; no actúas. Te cambia el concepto. A mí me gusta mucho porque aumenta la concentración y yo necesito mucha concentración para poder estar certero en lo que hago.

-¿Cómo es el repertorio de Tablao?

-Es fiel al disco, música tradicional ordenada y tamizada por mi estilo. Lo que sí tiene de nuevo es que todos los textos fueron creados durante el proceso del disco.

Sobre su cese de la Cátedra de Flamencología: Aquello fue un episodio algo desafortunado, la verdad, pero el tiempo pone las cosas en su sitio. El tiempo está ahí para dar y quitar razones

-¿Cómo es su relación con Córdoba desde que dejó la Cátedra de Flamencología?

-Mi relación con Córdoba es buena. Es una ciudad a la que quiero mucho y en la que tengo muy buenos amigos. Aquello fue un episodio algo desafortunado, la verdad, pero el tiempo pone las cosas en su sitio. El tiempo está ahí para dar y quitar razones.

-¿Qué le gustaría transmitir al público cordobés en Medina Azahara?

-Me gustaría que se vayan a casa con la sensación de haber disfrutado de un buen concierto flamenco y que sean conscientes de que ser unos privilegiados por poder estar en un espacio de tanta belleza escuchando flamenco.