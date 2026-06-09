200 artistas, 250 exposiciones y más de 300.000 visitantes: el C3A hace balance al cumplir diez años de trayectoria en Córdoba

El Centro de Creación Contemporánea C3A está celebrando diez años de andadura poniendo en valor los logros de esta década y planteando los retos que se abren de cara al futuro. La consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado en la inauguración de la muestra Ciudad de quién el carácter singular de este espacio "en permanente transformación", al tiempo que ha recordado "los grandes hitos de estos diez años de recorrido", como la alianza alcanzada con la fundación TBA21 durante tres años, "que permitió reflexionar sobre asuntos de actualidad como la sostenibilidad o la ecología", o la colaboración con instituciones como la Universidad de Córdoba y otros colectivos con arraigo en la ciudad, así como los intercambios realizados otros centros nacionales e internacionales de arte contemporáneo.

Según Del Pozo, "en este tiempo, han pasado por el C3A más de 200 artistas, un 45% andaluces, lo que demuestra la existencia de figuras muy relevantes en nuestra comunidad, un 30% de artistas de nacionales de otras comunidades y un 25% de figuras internacionales como Yoko Ono, Jim Campbell o Sofía Salazar, entre otros". También ha subrayado las inversiones realizadas en la Caja Negra, la aportación creativa que ha supuesto el desarrollo de las residencias artísticas, con más de 80 artistas residentes, o las proyecciones realizadas en la fachada que se han convertido en "un laboratorio de creación digital". En estos diez años, el C3A ha albergado más de 250 exposiciones y recibido a unas 300.000 personas.

Retos de futuro

Según la consejera, ahora que se cumplen diez años, el objetivo es "seguir avanzando y adaptarnos a las necesidades de los artistas y la demanda de los ciudadanos". En eso ha coincidido con otras autoridades presentes como el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha destacado la colaboración institucional como pieza clave para materializar alianzas como la de TBA21, al tiempo que lo ha definido como un espacio que se complementa con otros espacios de la ciudad como la sala Vimcorsa, la sala Botí, el Teatro Cómico Principal y otros que están por venir como la sala museística de Caballerizas, la sala Regina y el museo cofrade que albergará Santa Clara en el futuro. "Cada vez son más los espacios abiertos a todo tipo de arte en Córdoba y el objetivo debe ser recuperar más espacios que completen la oferta", ha sentenciado. A modo de autocrítica, el alcalde ha apuntado también que "el C3A tiene que seguir trabajando para mejorar su integración en la ciudad".

En la misma línea, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha destacado la madurez alcanzada tras una década por este espacio cultural, ha aprovechado la ocasión para lanzar el guante a la consejería y ofrecer el apoyo de la institución, también económico, para que "el C3A sea un espacio más participado por la provincia".