La Filmoteca de Andalucía rinde homenaje a Josefina Molina con la proyección en su sede de Córdoba de ‘Función de noche’

La Filmoteca de Andalucía rendirá homenaje el próximo 11 de junio a la cineasta cordobesa Josefina Molina con la proyección de Función de noche (1981), una de las obras más relevantes y personales de su filmografía. La sesión tendrá lugar a las 20.30 horas en la sede de la Filmoteca en Córdoba y servirá para recordar la figura de la directora, fallecida el pasado 30 de mayo.

La proyección estará precedida por una intervención de la directora, montadora, guionista e investigadora Pilar Monsell, integrante de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AMMA) y persona cercana a Josefina Molina. Asimismo, asistirán al acto el director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía (IACF), Juan María Rodríguez, y el responsable de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, Pablo G. Casado.

Una de las obras más relrevantes de la cineasta cordobesa

Estrenada en 1981, Función de noche constituye una propuesta innovadora y valiente que difumina las fronteras entre ficción y realidad a través del diálogo entre la actriz Lola Herrera y su exmarido, el actor Daniel Dicenta. La película aborda cuestiones como las relaciones de pareja, la memoria, la identidad femenina y los cambios sociales de la España de la Transición, y está considerada hoy una obra fundamental del cine español contemporáneo.

Uma mujer pionera en el mundo del cine

Nacida en Córdoba en 1936, Josefina Molina fue la primera mujer en obtener el título de dirección en la Escuela Oficial de Cine, en 1969. Figura esencial del cine y la televisión durante la Transición democrática, firmó obras fundamentales como Función de noche y dirigió series de gran repercusión como Teresa de Jesús, ha recordado la Filmoteca. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Goya de Honor en 2012. Novelista, directora de escena y referente para varias generaciones de creadoras, desarrolló una intensa actividad cultural y artística desde sus primeros años en Córdoba.

La Filmoteca de Andalucía mantiene un vínculo especialmente estrecho con la cineasta, según ha destacado la Consejería de Cultura. En reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a su relación con la institución, una de las salas de la sede cordobesa lleva su nombre. Además, Josefina Molina colaboró generosamente en numerosas iniciativas impulsadas por este centro y mantuvo siempre una relación cercana y afectuosa con sus profesionales, y muy interesada en la labor de conservación, difusión y promoción del patrimonio cinematográfico andaluz.

Con este homenaje, la Filmoteca de Andalucía quiere recordar el legado de una "creadora imprescindible, cuyo compromiso artístico, valentía y mirada pionera contribuyeron decisivamente a abrir camino a nuevas generaciones de mujeres en el ámbito audiovisual español".